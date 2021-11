Los desarrolladores aumentaron su productividad y no regresarán a las oficinas

La popular plataforma colaborativa de código GitHub publica todos los años el informe The State of the Octoverse, un análisis de la información de millones de desarrolladores y repositorios para detectar las tendencias más importantes en lo que a productividad, lenguajes de programación y expectativas de programadores concierne. En 2021, los principales hallazgo fueron que solo una fracción muy pequeña de los ingenieros de software regresarán a una oficina tradicional cuando la situación se normalice, y que el código colaborativo está entregando muy buenos resultados.

La encuesta combinó por primera vez telemetría de más de cuatro millones de repositorios y consultó a más de 40,000 desarrolladores para obtener sus resultados. Antes de la pandemia, 41% de desarrolladores en el mundo trabajaban desde una oficina por lo menos una parte de su jornada. Ahora, solo el 10.7% cree que volverá a ese modelo.

Los programadores fueron uno de los primeros roles que disfrutaron del trabajo híbrido de forma masiva, con 28% operando bajo ese modelo en 2019. El próximo año, esta cifra alcanzará casi al 50%.

El State of Octoverse también descubrió que los ritmos de desarrollo están acelerando y su calidad aumentando. La transformación digital también tuvo que ver en este cambio, ya que los equipos que reportaron utilizar automatización para escribir y desplegar código duplicaron sus tareas completadas por día: “La automatización ayuda a los equipos a comunicarse mejor y con mayor claridad. La investigación muestra que un mejor flujo de información es positivo para la cultura. Tener mejores herramientas ayuda a los desarrolladores a empoderarse y hacer su trabajo de mejor manera”, indica el reporte.

Los datos también permiten concluir que la productividad de los desarrolladores en el trabajo aumenta casi 90% cuando reutilizan código de otras personas, pero solo cuando este código es fácil de acceder, utilizar y no introduce fricción en los procesos, como cuando están mal indexados o mal documentados.

El informe define nueve hallazgos principales relacionados con la generación de código, pero también da detallados consejos sobre cómo corregir los procesos para alcanzar el mejor nivel de productividad y eficiencia al programar.

Una sección completa del reporte está dedicada a identificar la documentación crítica, establecer buenas prácticas de documentación e incluso mejorar la cultura organizacional desde este territorio tan típicamente técnico. La productividad de los desarrolladores aumentó en 55% gracias a buenas políticas de documentación. La recomendación es que las empresas no dejen pasar más tiempo sin adoptar prácticas de documentación a la medida como parte fundamental de su funcionamiento.

No hubo cambios respecto a los lenguajes más utilizados en GitHub por lo menos en los últimos dos años. Python y JavaScript/TypeScript continúan a la cabeza, seguidos por Java, C# y C++. Mientras Shell, C y Ruby se estancaron en las posiciones ocho, nueve y diez, respectivamente.

La cantidad de conclusiones y consejos que The State of Octoverse tiene para desarrolladores y equipos IT es titánico, así que es bueno revisarlo en detalle en: The State of the Octoverse.