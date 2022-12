Musk se reúne con Tim Cook y afirma: “Resolvimos el malentendido”

Apple no tuvo que responder públicamente a los ataques en Twitter de Elon Musk. Solo le bastó con invitar al nuevo dueño de la red social a sus oficinas centrales.

Musk emprendió una campaña de tuits en contra de la empresa de Cupertino y su CEO Tim Cook el lunes, en consecuencia del retiro de publicidad del fabricante de iPhone.

Dos días después, el magnate sudafricano se reunió con Cook y publicó en su perfil: “Gracias @timcook por darme un recorrido por las bonitas oficinas centrales de Apple”. Y acompañó el mensaje con un video.

En un segundo tuit, señaló que “resolvimos el malentendido sobre la posible eliminación de Twitter de la App Store. Tim fue claro en que Apple nunca consideró hacerlo”.

