El cobro que pretende Elon Musk por la verificación de las cuentas de Twitter tuvo una confirmación el martes, gracias al autor Stephen King, quien tiene casi siete millones de seguidores en la plataforma.

El escritor tuiteó el lunes: “¿20 dólares al mes para conservar mi doble tilde azul? Fuck that. Deberían pagarme. Si eso se implementa, me iré como Enron [la empresa energética que desapareció a principios de milenio]”.

El comentario aparece como parte de una ola de críticas al plan de cobrar a los usuarios hasta $19.99 dólares al mes para obtener o mantener sus cuentas verificadas, según una publicación de CNN.

La verificación consiste en una paloma azul —en el modo claro y blanca en el oscuro— junto al nombre del perfil de cada usuario, misma que certifica que se trata de la persona o institución que se menciona. Para obtenerla, la red social actualmente solicita que la cuenta sea auténtica, notable y activa.

Elon Musk, el nuevo dueño de la red social, respondió a King en la madrugada de este martes con el reconocimiento más explícito hasta el momento sobre la propuesta. “¡Necesitamos pagar las facturas de alguna manera! Twitter no puede depender completamente de los anunciantes”, dijo.

Y sugirió una nueva propuesta: “¿Qué tal $8 dólares?”. Más tarde, en una respuesta, King agregó: “No es el dinero, son los principios de este”.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8?

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022