AMLO desea que Musk “libere” a Twitter del “conservadurismo”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a referirse a Twitter y su adquisición, días después de que Elon Musk cerró el acuerdo con la red social y se volvió el único dueño de la compañía.

“Ahora que ya este señor muy rico, Musk, compró Twitter, ojalá y lo libere, porque ya estaba o está tomado. Controlan ahí quienes manejan granjas de bots, de robots, quienes pagan les inflan sus cuentas, también muy deshonesto. Sin ética”, dijo el mandatario federal.

En su conferencia matutina, el presidente ha dedicado tiempo para hablar de Twitter desde que el magnate sudafricano se convirtió en el accionista mayoritario, en abril pasado. Desde entonces, ha sido crítico de la administración de la red social y el número de cuentas falsas, al grado incluso de asegurar que “ya no tiene valor”.

López Obrador señaló el lunes que la red social es un instrumento de comunicación fundamental, importantísimo, pero agregó que “ya estaba bajo control del conservadurismo y del poder económico, de mafias”.

Es cosa, añadió, de que un día se haga un análisis sobre quiénes representan en México a Twitter. “Es muy probable, es hipotético, de que sean vinculada al conservadurismo”, subrayó.

López Obrador aprovechó sus comentarios sobre Twitter para pedir se resarza “a mi amigo Trump”. Si ya estamos hablando de esto, dijo, “se tiene que reparar el daño que se causó cuando se le canceló la cuenta”.

En enero de 2021, Twitter anunció la suspensión permanente de la cuenta de Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos.

El presidente destacó que no debe de permitirse la censura. “Una cosa es el que se manipule, el que no haya ética, y otra cosa es prohibir la expresión libre de cada ciudadano”, concluyó.

Musk, desde que se convirtió en el dueño de Twitter, también se ha referido al caso del expresidente de Estados Unidos.

Apenas el lunes, el empresario escribió en su cuenta: “Si tuviera un dólar por cada vez que alguien me pregunta si Trump va a volver a esta plataforma, ¡Twitter estaría acuñando dinero!”.

If I had a dollar for every time someone asked me if Trump is coming back on this platform, Twitter would be minting money!

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022