Otro líder de Meta se va: el VP de Inteligencia artificial dejará el cargo

Los cambios en Meta, la matriz de Facebook, no paran. Un día después de que Sheryl Sandberg, la segunda al mando, anunciara su salida, la compañía informó que el vicepresidente de Inteligencia artificial, Jerome Pesenti, dejará el cargo luego de más de cuatro años de estar al frente de esa oficina.

En una publicación de blog, el Chief Technology Officer (CTO) de Meta, Andrew Bosworth, dio a conocer cuatro cambios en la estructura de la empresa relacionada con los equipos de inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés).

“Como parte de esta transición, lamento compartir que Jerome partirá de Meta a mediados de junio después de ayudarnos en las primeras etapas. Estamos agradecidos por el increíble trabajo ha realizado en la construcción, liderazgo y escalamiento de una función de inteligencia artificial de clase mundial”, escribió Bosworth.

Pesenti, que cuenta con más de 20 años de experiencia en AI, dio a conocer su salida a través de su cuenta de Twitter. “Ha sido un honor y un privilegio trabajar con tantas personas increíbles en nuestro equipo y en la empresa en general”, publicó.

As part of our new approach, I will be stepping down from my role as VP of AI later this month after helping to support this transition. It has been an honor and privilege to work with so many amazing people across our @MetaAI team and the company overall.

— Jerome Pesenti (@an_open_mind) June 2, 2022