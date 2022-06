Sheryl Sandberg, la segunda al mando de Meta, dice adiós tras 14 años

Sheryl Sandberg, la directora de Operaciones de Meta, la empresa matriz de Facebook, anunció su salida de la compañía luego de 14 años.

“Cuando acepté tomar este puesto en 2008, pensé que iba a estar aquí por cinco años. 14 años después, es tiempo para el próximo gran capítulo de mi vida”, publicó en su perfil de Facebook.

Sandberg es considerada una de las mujeres más poderosas de Silicon Valley. Su patrimonio, de acuerdo con la revista Forbes, ronda los $1.6 millones de dólares.

En su lugar quedará el actual director de Crecimiento de Meta, el español Javier Oliván, cuando Sandberg deje el cargo de forma oficial en otoño próximo.

“No ha sido fácil”

La aún directora de Operaciones de Meta reconoció que el debate en torno a las redes sociales ha cambiado. “Decir que no siempre ha sido fácil es subestimar. Pero debería ser difícil. Los productos que hacemos tienen un gran impacto”, dijo.

Sin mencionar de forma directa a los problemas de privacidad en los que se vio envuelto Facebook, Sandberg aseguró que “tenemos la responsabilidad de construirlos de una manera que proteja la privacidad y mantenga a las personas seguras”.

Y confió en que “el extraordinario equipo de Meta trabajará incansablemente para estar a la altura de estos desafíos”.

También se refirió al CEO de Meta: “Sentarse al lado de Mark durante estos 14 años ha sido el honor y el privilegio de toda una vida. Mark es un verdadero visionario y un líder cariñoso”.

Seguirá la lucha en favor de las mujeres

Sobre su futuro, la ejecutiva afirmó que “no estoy completamente segura de lo que traerá”, pero señaló que incluirá centrarse más en su fundación y el trabajo filantrópico, pues señaló que es lo más importante para ella, “teniendo en cuenta lo crítico que es este momento para las mujeres”.

Reconocida como feminista desde joven, fundó la organización Lean In, que en 2016 se cambió el nombre a “Sheryl Sandberg & Dave Goldberg Family Foundation”, desde la que ha creado una red de apoyo que busca unir, educar y acompañar a mujeres del mundo en el camino de su desarrollo personal y profesional.

A lo largo de su trayectoria como activista, también ha publicado los libros Lean In: Women, Work and the Will to Lead (2013), enfocado al fortalecimiento de las cualidades femeninas, y Option B (2017), sobre la superación de los desafíos de la vida.

Sheryl Sandberg, una “superestrella”: Zuckerberg

En respuesta a su anuncio, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, calificó a Sandberg como una “superestrella” y afirmó que su salida será el fin de una era.

“Voy a extrañar trabajar a tu lado todos los días, pero agradezco tenerte como amiga de toda la vida. Gracias por todo lo que has hecho por mí y mi familia, por nuestra compañía y por millones de personas en todo el mundo”, publicó.

Según Zuckerberg, durante los 14 años que estuvo en la compañía construyó el negocio de publicidad, contrató “gente genial”, forjó la cultura de gestión y le enseñó a dirigir una empresa.