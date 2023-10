¡Por fin! Microsoft logra luz verde para adquirir Activision Blizzard | IT Masters Mag

Microsoft por fin convenció al último regulador —el británico—que frenaba la adquisición del desarrollador de videojuegos Activision Blizzard.

La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) informó el viernes que concluyó su investigación y aceptó las nuevas condiciones.

La compañía tardó más de 20 meses en lograr las autorizaciones para adquirir al creador de Call of Duty por $69,000 millones de dólares, la operación más grande entre tecnológicas en los últimos 20 años. Su intención de compra la hizo pública en enero de 2022.

El regulador británico era el último eslabón luego del fracaso de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por frenar la operación.

Además de firmar compromisos con sus rivales, Nintendo y Playstation, para mantener Call of Duty —el principal título de Activision Blizzard— en sus plataformas, Microsoft también ofreció transferir los derechos de streaming en la nube para todos los juegos actuales y nuevos para PC y consolas lanzados durante los próximos 15 años a Ubisoft, otro editor de juegos.

La CMA explicó en un comunicado que “el nuevo acuerdo para que Microsoft compre Activision sin derechos de juegos en la nube se aprobó después de que la CMA concluyera que preservaría precios competitivos y mejores servicios”.

Agregó que este “pondrá los derechos de transmisión en la nube (fuera del EEE [Espacio Económico Europeo]) en manos de un competidor fuerte e independiente con planes ambiciosos para ofrecer nuevas formas de acceder a ese contenido”.

Con la Comisión Europea, la compañía acordó permitir a los proveedores y jugadores de streaming en la nube transmitir juegos de Activision Blizzard en el EEE.

El vicepresidente ejecutivo de Gaming de Microsoft Phil Spencer dio la bienvenida oficial a Activision Blizzard al equipo de Xbox que dirige.

A través de su cuenta de X, señaló que “juntos crearemos historias y experiencias que reúnan a jugadores en una cultura que empodere a todos a hacer su mejor esfuerzo y celebrar distintas perspectivas”.

Today is a good day to play. We officially welcome Activision Blizzard King to Team Xbox. Together, we’ll create stories and experiences that bring players together, in a culture empowering everyone to do their best work and celebrate diverse perspectives. https://t.co/KBCESknYYh https://t.co/jTHOeH48Wx