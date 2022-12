Renunciaré como CEO de Twitter cuando halle “un tonto” que acepte el puesto: Musk

El dueño de Twitter, Elon Musk, afirmó que “renunciaré como CEO tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto”.

El empresario publicó un tuit en el que aseguró que después de eso “solo dirigiré los equipos de software y servidores”.

Musk, quien lleva casi dos meses al frente de la compañía tras despedir a Parag Agrawal como parte de sus primeras acciones como propietario, se ha referido varias veces en los últimos días a la posición y la pertinencia de que él la ocupe.

Incluso, el domingo pasado publicó una encuesta informal en su perfil sobre si debería dejar el cargo. La mayoría de los 17 millones de respuestas fueron a favor y aseguró que que cumpliría con los resultados de la encuesta.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022