Starlink ahora va por los cielos: ofrecerá internet de alta velocidad en aviones

Hacer una videollamada desde un avión en pleno vuelo, es el nuevo objetivo de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, propiedad de Elon Musk.

La compañía anunció un internet a bordo de alta velocidad y baja latencia con conectividad en todo el mundo, disponible a partir de 2023 “para entregas prioritarias”, que ya puede reservarse.

Según Starlink, entregará hasta 350 Mbps a cada avión, lo que permitirá a todos los pasajeros conectarse con capacidad de transmisión al mismo tiempo, con una latencia de tan solo 20 ms.

“Los pasajeros pueden participar en actividades que antes no funcionaban durante el vuelo, incluidas videollamadas, juegos en línea, redes privadas virtuales y otras actividades de alta velocidad de datos”, promete en su página.

Aerolíneas en todo el mundo ya ofrecen conectividad a sus pasajeros. Ya sea que se conectan a a torres de telefonía móvil en tierra sobre las que vuelan o a servicios satelitales. Aeroméxico, por ejemplo, ofrece su servicio WiFi a bordo en los aviones Boeing 787, 737 MAX y 737-800.

SpaceX ofrecerá a los usuarios el kit Starlink Aviation, que incluye una aeroterminal, fuente de alimentación, dos puntos de acceso inalámbrico y arneses.

La terminal cuenta con una antena de matriz en fase dirigida electrónicamente en las aeronaves, que —asegura— permite nuevos niveles de confiabilidad, redundancia y rendimiento.

Su costo será de entre $12,500 y $25,000 dólares, además de un pago inicial de $150,000 dólares por el hardware.

A través de su cuenta de Twitter, Musk aseguró que: “¡El internet en los aviones se sentirá igual que si estuviera accediendo a Internet en casa!”.

Internet in airplanes will feel same as if you were accessing Internet at home! https://t.co/Mfl2ixYnJH

— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2022