El CEO de Apple, Tim Cook, aseguró que aún “no hay suficientes mujeres en la mesa” de las empresas tecnológicas, incluida la que él encabeza.

“No hay buenas excusas” sobre la falta de mujeres en el sector, afirmó Cook en una entrevista con BBC, en la que señaló que la tecnología “no logrará casi lo que podría alcanzar” sin una fuerza laboral más diversa.

Indicó que las empresas no pueden escaparse del tema con el argumento de que no hay suficiente talento femenino en las carreras IT por lo que no pueden contratar a más.

“Tenemos que cambiar fundamentalmente la cantidad de personas que estudian Ciencias de la Computación y Programación”, comentó Cook.

Con motivo del lanzamiento de su programa de desarrollo para mujeres fundadoras y creadoras de aplicaciones en el Reino Unido, el CEO de Apple habló sobre la brecha de género. “Creo que la esencia de la tecnología y su efecto en la humanidad depende de que las mujeres estén en la mesa”.

Tim Cook destaca papel de las mujeres

La consultora Deloitte estima que las grandes tecnológicas globales alcanzarán en 2022 casi 33% de representación femenina en promedio de su fuerza laboral, con un 25% que ocupa puestos técnicos.

En 2021, Apple reportó 35% de mujeres en todo su personal global. Cook señaló que hay avances en materia de género, aunque apuntó que aún hay mucho por hacer.

“La tecnología es una gran cosa que logrará muchas cosas, pero a menos que tenga diversos puntos de vista en la mesa que estén trabajando en ella, no terminará con grandes soluciones”, comentó.

En la entrevista, Cook también se refirió a la realidad aumentada y el metaverso.