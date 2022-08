Usuarios reportan caída del buscador de Google

Usuarios reportaron la noche del lunes una caída del buscador de Google.

De acuerdo con el sitio DownDetector, que solo notifica una incidencia “cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”, la falla en México ocurrió después de las ocho de la noche.

Más de la mitad de los usuarios (58%) se referían a problemas del sitio web, mientras que 42% mencionaron en específico al buscador.

La mayor cantidad de reportes (702) en DowDetector se registró a las 20:29 horas.

En marzo pasado, el servicio de correo electrónico Gmail registró una caída. Días después, la Google se disculpó por la falla.

Los usuarios en México no fueron los únicos afectados por la falla. En otros países también se reportó la caída del servicio.

Downdetector, en su sitio global, sumó más de 40,000 reportes.

Antes de las 10 de la noche, tiempo de Ciudad de México, el buscador de Google ya funcionaba con normalidad.

Medios estadunidenses reportaron este lunes una explosión en un centro de datos de Google en Iowa, la cual se desconoce si fue la causa de la falla.

BREAKING: Reports of explosion at Google data center in Iowa

— The Spectator Index (@spectatorindex) August 9, 2022