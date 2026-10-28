El Congreso de la Unión aprobó reducir 12% las cuotas de derechos por el uso de determinadas bandas del espectro radioeléctrico a partir de 2027, una medida vinculada al despliegue de redes 5G en México.

La reforma a la Ley Federal de Derechos, avalada por la Cámara de Diputados, quedó ratificada en el Senado y contempla también descuentos de hasta 100% para concesionarios que cumplan obligaciones de cobertura.

En San Lázaro, el pasado 13 de octubre, diputados aprobaron el dictamen con 339 votos a favor, 113 en contra y dos abstenciones, sin cambios al documento. En el Senado, 14 días después, la votación fue de 75 a favor y 34 en contra. Ninguna de las reservas presentadas modificó el texto enviado por la Secretaría de Hacienda.

El objetivo de la reforma es generar condiciones favorables para la asignación del espectro, incentivar el despliegue de redes móviles de nueva generación y ampliar la cobertura y calidad de los servicios.

El costo del espectro ha sido motivo de debate entre operadores de telecomunicaciones y autoridades. Los representantes de la industria han cuestionado el peso de los derechos anuales sobre el costo total de las concesiones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha sostenido que, de acuerdo con su metodología de comparación internacional, costaba 7% menos que el promedio.

Además, la reducción ocurre mientras el mercado móvil mexicano atraviesa cambios en su estructura competitiva: Telefónica acordó vender su subsidiaria en en el país, Grupo Televisa y Fintech Holdings pactaron la adquisición de AT&T México, mientras que Telcel, por su parte, mantiene su condición de agente económico preponderante.

Bandas de frecuencia de la reforma

La reducción comprende cuotas correspondientes a las bandas de 2.5 GHz, 1.9 GHz, 1.7/2.1 GHz, 800/850 MHz, 1.4 GHz y 3.5 GHz, utilizadas para servicios de comunicaciones móviles y banda ancha inalámbrica.

Las frecuencias más bajas, como las de 800 y 850 MHz, favorecen una mayor cobertura geográfica y penetración en edificios; las bandas de 1.9 y 1.7/2.1 GHz también se emplean en redes móviles, mientras que las de 2.5 y 3.5 GHz ofrecen capacidad para transmitir más datos y atender una mayor demanda de tráfico, incluidas aplicaciones de 4G y 5G.

La banda de 1.4 GHz también está identificada para usos de banda ancha móvil, aunque su aprovechamiento depende de los segmentos y las condiciones regulatorias aplicables

De acuerdo con el dictamen, los derechos aplicables a estas frecuencias superaban la mediana de las referencias internacionales consideradas en la revisión.

Impacto y beneficio para los operadores

Para los operadores, la reducción representa un menor pago de derechos por las frecuencias comprendidas en la reforma. El beneficio dependerá de las bandas que tenga concesionadas cada empresa y de las cuotas que le correspondan.

El ajuste no abarca todos los costos de operación de las redes móviles. Se limita a los derechos establecidos para determinadas frecuencias, por lo que su efecto sobre el gasto total de cada concesionario será distinto.

La reforma también concentra en una sola disposición las bandas que antes se regulaban por separado. El cambio busca simplificar el esquema de cobro y dar mayor claridad a las obligaciones de pago.

Las nuevas cuotas serán aplicables a partir del 1 de enero de 2027, conforme a las disposiciones transitorias del decreto aprobado.

Descuentos en derechos por cobertura social

La reforma contempla descuentos de hasta 100% en el pago de derechos por el uso del espectro para los concesionarios que cumplan obligaciones de cobertura establecidas por la autoridad reguladora. El beneficio también considera a pequeños operadores.

El senador de Morena Manuel Huerta señaló que las medidas relacionadas con el espectro deben contribuir a extender los servicios a zonas desatendidas. “Aquí debemos cuidar que los cobros tengan sustento, que los recursos se administren con transparencia y que las medidas relacionadas con el espectro radioeléctrico contribuyan a llevar conectividad a las comunidades que todavía carecen de ella”, afirmó durante la discusión de la reforma.

Los compromisos pueden abarcar zonas geográficas, carreteras o caminos que la autoridad determine como prioritarios. El descuento no es automático: depende del cumplimiento de las condiciones establecidas para cada caso.

El mecanismo vincula el pago de derechos con la prestación de servicios en áreas prioritarias. Su aplicación estará sujeta a las obligaciones que deban asumir los concesionarios y a su cumplimiento, sin que el dictamen establezca una cantidad determinada de nuevas inversiones atribuibles al incentivo.

Ahorro y congelamiento en bandas de 600 y 700 MHz

La reforma mantiene durante 2027 las cuotas correspondientes a las bandas de 600 y 700 MHz en los niveles vigentes en 2026, sin aplicarles la actualización por inflación prevista para el próximo ejercicio fiscal.

Según los antecedentes incluidos en el dictamen, la falta de actualización desde 2022 ha representado una reducción acumulada de 22% en términos reales en el costo del espectro. El documento calcula un ahorro de aproximadamente 10,400 millones de pesos para los concesionarios entre 2023 y 2026.

La medida da continuidad a la política aplicada a estas bandas y evita que sus cuotas aumenten por inflación durante el próximo año.