Qualcomm anunció un acuerdo con SpaceX, de Elon Musk, para proveer tecnología de red clave para el servicio Starlink Mobile, el cual compite con Verizon, AT&T y T-Mobile.

El fabricante de chips informó el pasado 4 de noviembre que la red terrestre que ayudará a construir para SpaceX “complementará las capacidades satelitales de Starlink”, con un despliegue previsto para el próximo año. No se revelaron los términos financieros de este acuerdo plurianual.

“Junto con SpaceX, estamos construyendo una infraestructura celular líder a nivel mundial en Estados Unidos; impulsamos el 5G hoy y sentamos las bases para el 6G nativo de AI en los años venideros”, señaló en un comunicado el vicepresidente ejecutivo de Qualcomm, Durga Malladi.

Starlink es una pieza fundamental del negocio de SpaceX: representó 36% de los ingresos de la compañía en el tercer trimestre y 85% de su beneficio operativo. Sin embargo, hasta la fecha, el negocio de consumo de la empresa ha tenido limitaciones en cuanto a servicios móviles directo a dispositivos (D2D, por sus siglas en inglés), ya que su red satelital no puede ofrecer la cobertura completa de voz, video y datos que sus competidores brindan en los teléfonos inteligentes más populares.

Ahora, SpaceX está adquiriendo espectro y estableciendo alianzas para desafiar a los principales operadores móviles. El mes pasado, la compañía anunció un acuerdo para comprar una cartera de espectro a nivel nacional en la banda de 800 MHz. La noticia provocó una fuerte reacción negativa en las acciones de los operadores estadounidenses.

A principios de esta semana, el diario Washington Post informó que SpaceX se encuentra en conversaciones para adquirir Boost Mobile, propiedad de EchoStar.

SpaceX salió a bolsa en junio —en la mayor oferta pública inicial (IPO) registrada hasta la fecha— y actualmente está valorada en cerca de $2 billones de dólares.

En colaboración con Qualcomm, SpaceX utilizará el hardware y software de infraestructura celular “Dragonwing” —desarrollado por el fabricante de chips— en sus estaciones base, con el fin de habilitar una cobertura de alta capacidad para Starlink Mobile. Qualcomm cuenta con una larga trayectoria en la fabricación de chips para redes celulares; sin embargo, es más conocida por producir los módems y componentes de radio que se integran en los dispositivos, y no tanto por desarrollar estaciones base para el funcionamiento de redes inalámbricas. Desde que intensificó su incursión en el mercado de la infraestructura 5G en 2020, la compañía ha centrado sus esfuerzos en los operadores de telecomunicaciones y otras empresas del sector de infraestructuras.

SpaceX constituye uno de los clientes o socios más destacados de Qualcomm en el ámbito de la infraestructura 5G, sumándose a acuerdos previos con Verizon, Dish y la europea Vodafone.

Si bien SpaceX tiene previsto utilizar la tecnología de Qualcomm para establecer decenas de miles de nuevas ubicaciones de red celular, aún no ha anunciado alianzas con empresas propietarias de torres de telecomunicaciones ni ha precisado cuántas torres nuevas podrían ser necesarias.

Por lo general, los operadores de telefonía móvil alquilan espacio a empresas como American Tower y Crown Castle, las cuales suelen albergar a varios operadores en una misma ubicación.