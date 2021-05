Opinión: Cómo abordar la complejidad de los entornos multicloud en servicios financieros

*Por Ramón Salas, Director Regional de Dynatrace a nivel NOLA

La innovación disruptiva de las empresas de tecnología financiera y el alejamiento de la banca en persona durante los bloqueos de COVID-19 ha resultado en un aumento de las expectativas de los consumidores y las empresas de mejores servicios financieros móviles y en línea. Esto está impulsando una aceleración de la transformación digital en la industria. La computación en la nube está en el centro de este fenómeno, dada su agilidad, eficiencia y escalabilidad inherentes.

Presión para acelerar la transformación digital

Las organizaciones de servicios financieros confían en innumerables aplicaciones y sistemas en la nube para generar ingresos, mantenerse conectados con los clientes y respaldar la productividad de los empleados. Sus equipos digitales saben que la transformación debe desbloquear innovación más rápida, colaboración más eficiente y una entrega consistente de mayor valor comercial. Nueve de cada diez CIO del sector financiero encuestados para un informe de investigación de Dynatrace dijeron que su transformación digital se ha acelerado en el último año, y el 57% espera que siga aumentando la velocidad.

Se les pide a los equipos digitales que logren esta transformación acelerada con recursos muy limitados. También están atados a tareas manuales intensivas, lo que les impide centrarse en la innovación tanto como es necesario. Casi la mitad de su tiempo se dedica a “mantener las luces encendidas”, a un costo anual típico para las empresas financieras de $5.3 millones de dólares.

Los equipos tecnológicos luchan con la complejidad

Los problemas de ancho de banda van a empeorar, y los CIO actualmente esperan que sus equipos enfrenten un 28% más de trabajo el próximo año a medida que los sistemas se vuelven más complejos de administrar. Los acuerdos ya populares de software como servicio (SaaS) e infraestructura como servicio (IaaS) pronto serán más frecuentes. Esto es según una investigación reciente que muestra que más de ocho de cada 10 empresas tienen una configuración multicloud avanzada, y el 54% espera aumentar aún más el uso de este enfoque.

La complejidad de la gestión de estos ecosistemas aumenta a medida que las empresas escalan continuamente. Ya sea para incorporar nuevos servicios de pago, integraciones con socios para ofrecer nuevos beneficios a los clientes o brindar nuevas funciones móviles, las organizaciones de servicios financieros están adoptando nuevas arquitecturas multinube y se están integrando con muchos más proveedores de servicios de terceros. Esto trae nuevos desafíos operativos para IT, ya que los equipos se enfrentan a una escala, complejidad y frecuencia de cambio mucho mayor que la experimentada anteriormente.

Los equipos de operaciones de nube y IT están luchando por mantenerse al día con las crecientes demandas de innovación digital, y el 67% de los CIO advierten que su entorno de nube ya es tan complejo que está más allá de la capacidad humana de administrar. Los enfoques manuales utilizados para configurar e instrumentar aplicaciones, o secuencias de comandos y datos de origen, claramente no son suficientes. En promedio, las empresas operan la asombrosa cantidad de 11 soluciones de monitoreo diferentes en sus entornos tecnológicos para administrarlas, lo que simplemente no funciona. De hecho, los CIO solo confían en que tienen una observabilidad total en el 10% de sus sistemas, lo que significa que están volando a ciegas a pesar de todas sus inversiones en monitoreo. Esto pone en riesgo tanto la experiencia del cliente como las operaciones internas.

Un enfoque transformacional

Las empresas de servicios financieros buscan cada vez más un enfoque radicalmente diferente para las operaciones de IT, DevOps y la gestión de la experiencia digital. Las aplicaciones, los microservicios y los contenedores deben detectarse de forma continua y automática. Los mapas de entidades y las líneas base de rendimiento deben actualizarse continuamente, con todo monitoreado, analizado y ajustado automáticamente en todo momento. Dicha automatización es esencial para liberar a los equipos digitales para mejorar la colaboración y centrarse en tareas que generen más valor que optimicen las experiencias de banca digital y mejoren los resultados comerciales.

Los CIO reconocen la urgencia de estos desarrollos. Necesitan una visibilidad mucho mejor en entornos multinube, con automatización para reducir la intervención y la instrumentación manual. Cuatro de cada 10 quieren una plataforma única que capture métricas, registros y seguimientos, en lugar de la mezcla de herramientas de monitoreo de las que dependen actualmente. Más de la mitad busca una capacidad clara para correlacionar el desempeño de IT y las métricas comerciales para poder comprender mejor el impacto que IT está teniendo en los resultados, como los ingresos y la satisfacción del cliente.

El camino hacia un futuro autónomo

Alrededor del 75% de los jefes de tecnología advierten de una pérdida de competitividad si no logran reducciones drásticas en el tiempo dedicado a “mantener las luces encendidas”. La automatización podría reducir cuatro décimas partes del tiempo que se pasa aquí, ofreciendo un ahorro anual promedio de $2.5 millones de dólares; sin embargo, las empresas han automatizado solo el 20% de los procesos repetibles, principalmente debido a la falta de habilidades y acceso a sus datos en un solo lugar.

Como resultado, la observabilidad, la automatización y las AIOps son ahora un imperativo empresarial. La verdadera observabilidad, que incorpora los datos más amplios (métricas, registros, rastreos, así como datos de las experiencias de los usuarios y los últimos estándares de código abierto) proporciona a las empresas financieras conocimientos que potencian las experiencias digitales más avanzadas de los clientes; la automatización y AIOps brindan la eficiencia y el ahorro de costos que se necesitan. Ahora es el momento de que actúen los bancos, las aseguradoras y otros proveedores de servicios financieros. A medida que sus entornos híbridos y multinube crecen en escala y complejidad, necesitan aprovechar la IA y la observabilidad automatizada y avanzada para comprender las interdependencias en su pila de tecnología y permitir una escalabilidad rápida para un éxito continuo.