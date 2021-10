Informe de sueldos IT 2022: El peso de la incertidumbre prolongada

Las empresas están en busca de equilibrio tras el caos generalizado de más de un año de confinamiento, una acelerada transformación digital y la persistencia del trabajo remoto. De una forma u otra, todos están navegando por aguas inexploradas. El proceso obligó a ejercer cautela con los presupuestos y a detener, dentro de lo posible, las alzas en salarios, incluso en departamentos tan críticos para el negocio en la actualidad como es el de IT.

El 6.2% de crecimiento que la CEPAL estima para la economía mexicana en 2021 no es suficiente para revertir la histórica contracción de 8.5% que se sufrió el año anterior, la más dramática desde 1932, y los sueldos IT sintieron los impactos con mayor fuerza que en otras ediciones de esta encuesta. Lo peor es que el próximo año no debería variar mucho: son pocas las empresas que se comprometen a alzas significativas para el 2022.

Además del análisis con respecto a salarios IT, el informe incluye también las habilidades que han ganado más valor en las organizaciones y qué tipo de entrenamiento es el ideal para crecer como profesionista en este campo.

Los datos pueden consultarse en detalle en el dashboard interactivo (los controles para moverse entre secciones se encuentran al final), que muestra en tiempo real las variaciones salariales según vayan siendo actualizadas. La convocatoria seguirá abierta para que los IT Masters sumen su información durante todo el año y descubran cómo se compara su actual situación laboral con el resto del mercado.

A grandes rasgos:

El promedio de sueldo entre cargos directivos fue de $135,700 pesos en 2021, 12.3% menos que el año anterior.

A nivel gerencial, el sueldo bajo 4.3% promedio.

Solo el staff vio aumentos este año, con un ingreso promedio 37.5% mayor que en 2020.

Para 21% de la muestra no hubo aumentos salariales en 2020.

Las habilidades más valoradas en la compañía fueron: Alineación de la tecnología y el negocio, la capacidad de crear soluciones de IT innovadoras y una buena interacción con el cliente.

Los entrenamientos más apreciados fueron la Administración de proyectos y aquellos que desarrollan habilidades de negocio.

Más del 21% de las organizaciones no aumentarán los sueldos de IT en 2022.

En la edición anterior de esta encuesta, más de la mitad de las organizaciones expresaron sus planes de que las remuneraciones IT crecieran en hasta 5%, la realidad fue más austera, con poco más del 40% ejerciendo de forma efectiva esa alza. En línea con las proyecciones, una cuarta parte de las empresas aumentó de 5% a 8% los sueldos IT. Los rangos más altos estuvieron prácticamente desiertos, mientras que para 21.57% de departamentos de Sistemas la remuneración se mantuvo congelada.

Una buena noticia es que la brecha salarial entre los puestos más altos y los más bajos se redujo. El sueldo promedio de los miembros del staff fue el único que creció este año, casi en 40%, ubicándose en los $49,000 pesos mensuales. Los puestos directivos registraron una disminución de 12%, bajando a $135,700; mientras que las posiciones gerenciales quedaron en $69,511 pesos, 4.3% menos que en 2020.

Entre los directivos, sin embargo, el rango más poblado es el de los que ganan más de $200,000. Para el nivel gerencial fue el de $51,000 a $90,000, y para el staff el de $21,000 a $50,000.

Los sueldos para subalternos de segundo nivel van desde $60,000 a $93,000 pesos; los del nivel más bajo van de $33,600 a $41,500 pesos.

Tal parece que 2022 continuará con un crecimiento lento. Una quinta parte de las organizaciones indicó que no subirá los sueldos para IT, mientras que en torno a 65% espera concretar alzas de hasta 8%. Prácticamente nadie verá incrementos mayores a ese porcentaje.

¿Dónde se gana más?

Hay una diferenciación muy clara de sueldos según la zona geográfica en la que se trabaje. El centro sigue siendo el territorio que mejores remuneraciones entrega (más de $100,000 pesos promedio); le siguen la zona norte y occidente. El sudeste registró el promedio más bajo ($47,000 promedio).

Si bien no se encontró una correlación tan directa entre el tamaño de las empresas y el sueldo que entregan, aquellas que facturan más de $50 millones de dólares al año prácticamente duplican el sueldo promedio de las que venden menos de $20 millones de dólares.

Los años trabajados tampoco se relacionan demasiado con la remuneración recibida. La encuesta arrojó un salto importante entre los que han trabajado más de dos décadas ($56,865 pesos) y los que están ya en la tercera ($103,021 pesos), pero se debe principalmente a que la gran mayoría de los directivos pertenece a este último rango.

De entre los puestos y funciones al interior de las organizaciones, algunos que sorprendieron por sus altos promedios de remuneración mensual fueron:

Consultor ERP: $105,000 pesos

Coordinador de proyectos: $97,000 pesos

Analista programador: $90,800 pesos

Desarrollador Java: $90,800 pesos

IT tiene un rol protagónico en el negocio

Ya no hay vuelta atrás. Como se comentó hace unos meses, el CIO lleva hoy la carga de empujar el negocio incluso más que el CFO. Por eso no es extraño que el 100% de los encuestados consideren a la capacidad de alinear la tecnología con el negocio como la más valiosa para una compañía hoy en día. Las habilidades relacionadas con la innovación y con mejorar la experiencia del cliente también se encuentran al tope de la lista. Alternativas más técnicas, como análisis de datos, seguridad, desarrollo y administración de redes también recibieron una votación alta, pero palidecen ante la necesidad por IT Masters que tengan una visión mucho más próxima al negocio.

Coincidentemente, los entrenamientos ligados a la administración de proyectos y al desarrollo de habilidades en finanzas y marketing fueron los más deseados por los encuestados. El refuerzo del currículum profesional mediante certificaciones oficiales es un camino que el 100% quiere recorrer. Por supuesto, la encuesta también detectó que entre mayor número de certificaciones es también más alto el sueldo, aunque incluso entre quienes llevan menos de cinco años trabajando el promedio de certificaciones es de dos. A pesar de que existe una escasez de personal IT especializado, la competencia no deja de ser dura.

Ni coches, ni gimnasios, ni chofer: dinero

La pandemia llevó a cero la necesidad de contar con un chofer privado o un automóvil como incentivos adicionales al sueldo para los equipos IT, una tendencia que ya se estaba consolidando en años anteriores y que ahora alcanza a prácticamente la totalidad de los encuestados. Otros beneficios como acciones en la bolsa, bonos de desempeño y seguro de gastos médicos, ya son comunes para casi todos los puestos del sector.

Conclusiones

El 2020 parece haber sido un año de hacer promesas. De acuerdo con la información recopilada en esta encuesta y en la serie de mesas redondas con líderes IT, las tecnologías de la información fueron responsables de mantener a flote el negocio en una época compleja. Las empresas dedicaron sus recursos este año a mejorar su infraestructura y seguridad para habilitar el trabajo remoto, potenciar sus capacidades de comercio electrónico e integrar la innovación y la automatización a sus operaciones a un ritmo acelerado.

Pero nadie esperaba que la crisis se extendiera tanto como lo ha hecho. La incertidumbre respecto a cuándo terminará realmente también pone presión sobre los sueldos. Con unas cuantas excepciones, el mundo sigue en un modo operativo de supervivencia, y son pocos los que pueden darse el lujo de destinar más recursos a su personal.

Esto pone a las organizaciones en una encrucijada difícil de afrontar, dado que la demanda por profesionistas calificados en el mundo tecnológico es más alta que nunca, y las formas de trabajo misma pasaron por una revolución en los últimos meses que le está dando mucho más poder a los trabajadores: hoy buscan más autonomía y un equilibrio mayor entre vida personal y laboral.

Es más importante que nunca que las empresas busquen el desarrollo de habilidades en sus trabajadores, tanto como una estrategia de retención de talento como una apuesta a futuro útil al negocio, ya que en los próximos años todo tipo de compañías serán incluso más dependientes de la tecnología que en la actualidad.

Metodología

Entre el tres de agosto y el ocho de septiembre se realizó la vigesimoprimera encuesta de Sueldos IT de Netmedia Research. El cuestionario se envió en un formato digital a la base de suscriptores calificada de IT Masters Mag. Los resultados de este informe se derivan de 110 respondientes de organizaciones mexicanas en todo el país, de los cuales 40 ejercen un puesto directivo, 42 gerencial y 28 pertenecen al staff. La investigación y generación de herramientas digitales estuvo a cargo de Netmedia Research.