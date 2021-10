700 vacantes IT en feria virtual de EmpleosTI

Esta semana se está llevando a cabo la 6ª Feria Virtual de EmpleosTI. Los participantes podrán encontrar más de 700 vacantes a nivel nacional que ofrecen 50 compañías. El evento de reclutamiento no tiene costo para profesionistas o candidatos. Basta con que registren su curriculum vitae en el sitio del evento para poder aplicar a las vacantes.

Emmanuel Olvera, director general de la plataforma de reclutamiento EmpleosTI, indicó que el rango de contratación de las empresas participantes en la 16ª Feria virtual de empleo contempla ingenieros en sistemas computacionales, en telecomunicaciones, administradores de base de datos, desarrolladores de software, administradores de sistemas, analistas de sistemas, software embebido, consultores ERP, diseñadores web, project managers, programadores y testers, entre otros.

Cabe recordar que este año, de acuerdo con la Technology Salary Guide 2021, los ocho roles IT críticos son arquitecto de nube, científico de datos, desarrollador de aplicaciones, desarrollador web, especialista en AI/ML, experto en ciberseguridad y privacidad de datos, ingeniero de datos e ingeniero de software.

Un simple clic para conectar oportunidades

Entre los retos que trajo la pandemia estuvo la implantación de esquemas de trabajo remoto con la gestión del personal y las herramientas para evitar que la continuidad del negocio se viera afectada.

Al paso de los meses, hubo que adoptar diferentes prácticas para contratar personal remoto. Eventos como la Feria virtual de EmpleosTI representan un punto de enlace con un solo clic para conectar empresas oferentes que buscan integrar nuevo talento a sus filas con los candidatos que están a la caza de oportunidades para avanzar en su carrera IT.

Olvera afirmó que la mayor concentración de salarios está en un rango entre $40,000 y $80,000 pesos al mes, pero también hay diversas vacantes que ofrecen sueldos que van de $10,000 hasta $175,000 pesos mensuales.

Entre las empresas participantes están Thomson Reuters, Intel, Kavak, Etsy, Scotiabank, AstraZeneca, Liverpool, Coppel, Santander, GNP, Indra, Nagarro, Equals True, Cafeto Software, Atos, SNGULAR, Ulfix, Deloitte, Derevo, Integrass, Kushki, e-global, Indigo Smart Software Development, Nearshore Technology, Tacit Knowledge, Stori y Luxoft.

Webinars en la Feria virtual

La Feria se llevará a cabo del lunes 27 de septiembre al domingo 3 de octubre. Todos los días, de 5 a 6 de la tarde, se impartirán diferentes webinars dirigidos a los participantes que están buscando empleo. El primer día, Alberto Franklin, Acquisition Marketing Manager en EmpleosTI, dio diferentes tips para hacer resaltar el perfil de cada candidato en EmpleosTI ante los reclutadores; Yezmín Saab Pedrera, Senior Talent Acquisition Partner en Thomson Reuters, habló acerca de cómo crear un CV de impacto y cómo prepararse para una entrevista en procesos de selección tanto virtual como presencial.

El segundo día, José Luis Chiquete, arquitecto DevOps en Ulfix, hizo una introducción a DevOps y cómo volverse ingeniero en esta materia. Posteriormente, un grupo de Intel habló acerca del desarrollo de software en la subsidiaria mexicana. El miércoles, Ernesto González, Head of Technology en Sngular México, abordó diferentes recomendaciones para elegir el camino de carrera en el desarrollo de software: web, móvil, desktop, de videojuegos, sistemas embebidos, ciencia de datos, cómputo en la nube, testing de software, DevOps o AI. Más tarde, Anthony Fuentes Principal QA Engineer en Growth Acceleration Partners (GAP) abordó algunos de los retos que enfrentan las grandes compañías al hacer Functional Testing.

Aumentan las ofertas de trabajo remoto

Olvera señaló que EmpleosTI lleva cinco años realizando este tipo de ferias de reclutamiento. El ejecutivo confía en que esta edición logre servir como enlace entre una gran cantidad de aspirantes y las empresas oferentes de oportunidades laborales, luego de que la demanda de empleos IT se incrementara 70% a raíz de las nuevas formas de trabajo obligadas por la pandemia.

Si bien hay vacantes disponibles en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, entre otras ciudades, también hay algunas en Estados Unidos y muchas en la modalidad de trabajo remoto.

Al respecto, el directivo afirmó que recientemente detectaron que 54% los profesionistas de la industria IT prefiere el trabajo remoto. “En el último año, las vacantes con más postulantes en el portal han sido de trabajo a distancia permanente. Y hemos visto que las vacantes que se publican en home office permanente tienden a recibir más del doble de aplicantes que una vacante normal”.

Olvera dijo que actualmente en México 48% de las vacantes IT son para trabajar en la modalidad home office, “lo que refleja una aceptación importante de las empresas para adaptarse con éxito a las nuevas formas de trabajo, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Otro porcentaje se inclina por modelos híbridos (alternando días en oficina y otros en casa) y existe un segmento que aún no define su permanencia en alguna de esas modalidades, por lo cual se ubican en el home office temporal”.

En su opinión, las grandes empresas de tecnología actualmente están abiertas a buscar talento para invitarlos a trabajar de forma presencial en sus oficinas matrices, sin importar su lugar de origen. “Eventos como la Feria Virtual de EmpleosTI permiten el acercamiento, vía remota, a quienes deseen postularse, con un simple clic”, finalizó el directivo.