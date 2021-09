¿Cómo la virtualización de datos ayuda a habilitar una arquitectura de datos moderna?

La virtualización de datos es una estrategia de gestión que permite conectar y gobernar cualquier fuente de datos, integrarla en visualizaciones útiles para los consumidores, y asegurar que ese consumo de datos pueda realizarse en múltiples formatos. Laureano Leyva, director de Ventas de México y América del Sur de Denodo, explicó en la 3.ª edición de IT Masters CON Monterrey, que esto habilita de forma efectiva una arquitectura moderna de datos, clave para las exigencias del mercado actual.

Los datos no son un territorio fácil de abordar, pero los líderes IT se enfrentan a grandes presiones para recopilar la riqueza que hoy existe en ellos y aplicarla para detonar el valor en distintas partes de la organización. Hoy en día la información no está enclaustrada en servidores bajo cuatro llaves y 10 firewalls, sino que se está volviendo distribuida y dinámica. El resultado es que si bien los datos están haciendo mucho más que antes, se están también volviendo demasiado complejos de administrar.

Antes bastaba con tener la información en un centro de datos on-premises, o contar con un data warehouse o data lake, pero el escenario es ahora mucho más complejo. Las organizaciones modernas despliegan su información en nubes públicas, en nubes privadas, cuentan con sistemas híbridos multinube, deben dar acceso a aplicaciones de múltiples fuentes, e incluso a stakeholders internos y externos. La explosión de trabajo remoto en el último año y los nuevos modelos de negocio que de ahí surgieron solo incrementaron esta pluralidad de plataformas y ambientes, transformando en una pesadilla la administración de los datos y en un complejo rompecabezas la tarea de explotar la información para obtener valor.

La virtualización de datos de Denodo, que se ubicó como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner de herramientas de integración de datos, hace más eficiente el uso de data warehouses locales o en la nube, permite operar con herramientas tanto estructuradas como no estructuradas, y apoya en el desarrollo, despliegue y optimización de los datos.

“Puede ser una herramienta de Business Intelligence, o el núcleo de la cadena de suministro, por ejemplo. Cada instancia en la que el negocio requiere tener una vista completa de su información, significa tener miles de datos integrados, muchas fuentes de datos. Eso es normalmente un gran dolor de cabeza para los equipos de IT”, indicó Leyva. “¿Cómo hacemos todo esto más eficiente? Llevar toda la nube no es realmente una respuesta. Especialmente si consideramos el costo de enlaces, hosting y seguridad, entre otros”, aclara Leyva.

Ahí es donde surge Data Fabric y la virtualización de datos para simplificar las cosas. Mediante estas estrategias se unifican los servicios y tecnologías que se consumen o generan datos bajo una misma arquitectura y sistema de administración, sin importar si están en la nube privada, pública, on-premises, o si requieren estar abiertos a agentes o aplicaciones externos.

Al integrar múltiples fuentes, asegurar la entrega de una visibilidad integrada de los objetos de datos, permitir el consumo de la data integrada para analytics u otros propósitos operativos y habilitar la automatización de los procesos mediante AI/ML, Denodo genera los pilares para un Data-Driven Business en términos modernos.

Ser data-driven es una necesidad básica de las empresas, y de acuerdo con Leyva, tiene los siguientes objetivos:

Un punto de entrada único para explorar y consultar toda la información: Los usuarios no quieren gastar tiempo buscando a través de diferentes fuentes de datos, mientras que IT no quiere que sus usuarios tengan acceso a todos sus sistemas de producción. Crear una cultura de auto-servicio para los consumidores de datos: Ya que los usuarios no quieren tener que aprender código para interactuar con los datos, sino tener las herramientas que les faciliten el trabajo. Implementar seguridad y gobernanza a través de sistemas múltiples: Para explotar el valor de los datos sin sacrificar la seguridad de los mismos.

Mediante virtualización de datos, este ideal no está lejos de concretarse.