Con Musk, Twitter hace recorte masivo; se deshace de oficina en México, reportan

Empleados de Twitter en todo el mundo revelaron el viernes un recorte masivo que, según reportes periodísticos, alcanza a la mitad de los 7,500 empleados. La medida ocurre apenas a una semana después de que Elon Musk adquirió la red social.

En México, el despido fue para los integrantes de toda la oficina, según los propios colaboradores que anunciaron a través de redes sociales su salida de la empresa.

“Si están buscando contratar gente talentosa que hoy dejamos @TwitterMexico, aquí mis recomendaciones por haber trabajado junto a ellas y formar un equipo de excelencia estratégica y creativa, además de innovación y tecnología”, publicó Lucía Mendoza (@PistolaMendoza), quien se desempeñaba como directora de Twitter Next.

La red social ya había hecho un recorte de 30% de su equipo de adquisición de talento, en julio pasado, dos meses después de que la compañía congeló las contrataciones y en medio de la disputa entre Musk y la empresa por el acuerdo de compra.

El recorte tampoco fue una sorpresa. Desde antes de que Musk adquiriera Twitter, se revelaron los planes del magnate sudafricano por eliminar una buena parte de la plantilla laboral.

Aunque se les notificó de forma oficial esta mañana mediante un correo electrónico, los empleados afectados señalaron que desde la noche del jueves se les habían retirado los accesos a los sistemas de Twitter (correo, mensajería, etcétera).

“Como fuera anunciado hoy más temprano, Twitter reduce sus efectivos para ayudar a mejorar la salud de la empresa. Estas decisiones nunca son fáciles y es con pena que le escribimos para informarle que su puesto en Twitter se ve afectado. Hoy (viernes) es su último día de trabajo”, dice el correo que recibieron.

Al personal de Twitter se le había informado desde un día antes que ocurriría el recorte. Incluso se les pidió quedarse en casa este viernes a la espera de noticias.

Varios de los empleados despedidos en Estados Unidos presentaron ya una demanda judicial colectiva, bajo el argumento de que su despido se hizo sin previo aviso, lo que viola la ley federal y la de California, que obliga a las empresas con más de 500 empleados a notificar 60 días antes estos recortes.

Elon Musk respondió la tarde del viernes a las críticas por el recorte. A través de su cuenta de Twitter explicó que “desafortunadamente no hay otra opción cuando la empresa está perdiendo más de $4 millones de dólares por día”.

El empresario explicó que “a todos los que salieron se les ofrecieron tres meses de indemnización, que es un 50% más de lo requerido legalmente”.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022