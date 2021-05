Cuáles son y cómo obtener las certificaciones más populares del mundo IT

Ampliar las habilidades y conocimientos, además de optar a salarios mucho más altos, son algunos de los beneficios clave de certificarse en alguna rama de las tecnologías de la información. La especialización en el sector es tan amplia que hay múltiples certificaciones para elegir: ciberseguridad, arquitectura de nube, administración de proyectos, DevOps y prácticamente todas las nuevas tendencias tecnológicas tienen sus propios programas. Con una oferta así de grande, elegir solo una es a veces la tarea más difícil.

Pero dar el paso vale la pena. De acuerdo con el reporte de salarios 2021 de Robert Half, los profesionales IT que cuentan con las certificaciones más cotizadas actualmente ganan entre cinco y 10% más que sus compañeros del mismo nivel. Un profesionista certificado puede obtener aumentos salariales de hasta $12,000 dólares al año, de acuerdo con el IT Skills and Salary Report, de Global Knowledge.

Mejor posicionamiento

María del Carmen García, directora de Buró Educativo de Seguridad, Auditoría, Innovación y Resiliencia, Besair, las certificaciones sirven para que los profesionales IT demuestren sus conocimientos y competencias ante toda duda. Las entidades certificadoras son un tercero imparcial que pone a prueba los conocimientos y la experiencia de los postulantes. La certificación representa varias cosas: la estandarización de mejores prácticas y conocimientos homologados, la actualización en el rubro elegido, e inclusive un código de ética específico.

Algunas certificaciones, como CISP de ISC2 o las de ISACA, requieren que el candidato tenga una especie de “padrino”. Alguien que ya tiene la misma certificación a la que aspira, que debe firmar una recomendación irrestricta, porque lo conoce y ha sido testigo de su desarrollo en algunos proyectos.

García señala que por mucho tiempo certificaciones como CISM, CISSP, ITIL y PMP han estado en los primeros lugares de popularidad. Y aunque no son las primeras, siguen apareciendo en diferentes listados.

En el caso de los integradores, las certificaciones resultan muy positivas para el negocio. “Con ellas se le da al cliente la certeza de que el personal está preparado para la instalación y para los retos que implique dar soporte a sus equipos”, indicó Alfonso Flores, director comercial de IT Solutions.

Top 10 de certificaciones en 2021

Estas son las 10 certificaciones mejor pagadas en Estados Unidos, de acuerdo con Global Knowledge. No es una sorpresa que haya algunas de cloud y de ciberseguridad, áreas que han demandado más inversión en los últimos años.