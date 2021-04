Nutanix combina soluciones de portabilidad multi nube con infraestructuras on premises

Sin importar donde residan las aplicaciones, Nutanix quiere ofrecer el mejor costo total de propiedad con virtualización y portabilidad multi nube.



De acuerdo con el tercer reporte anual Enterprise Cloud Index de Nutanix, las organizaciones están aumentando su inversión para transformar sus centros de datos en nubes privadas, lo mismo que apostando por la nube pública. De tal forma que se encaminan hacia nubes híbridas. Ahí es donde la firma con sede en San José, California, está enfocando todos sus esfuerzos.



“No estamos en contra de la nube pública, porque sabemos que va a crecer muchísimo. Somos parte del ecosistema. Estamos seguros de que al hacer un análisis profesional de sus aplicaciones, los clientes ven que aquellas que no son nativas de nube conviene mantenerlas muchos años más en sus centros de datos, cuyo crecimiento está controlado. Para esos casos, convencemos a los clientes, con análisis de TCO, de que tendrán muchos beneficios de operación y automatización sin el costo de la nube pública y con la flexibilidad de la nube privada, utilizando las herramientas de Nutanix”, dijo Fernando Zambrana, director de Ventas de la subsidiaria mexicana.



Nacida hace 11 años, Nutanix tiene una larga experiencia en Virtual Desktop Infraestructure (VDI) con su plataforma Acropolis, y más recientemente con Frame ha ingresado al mercado de Desktop-as-a-Service.



Ambos productos fueron de gran apoyo para muchas empresas durante la migración al trabajo remoto al inicio del 2020, en combinación con Citrix y también con Horizon de VMware, que va montado en la plataforma convergente de nube privada de Nutanix.



Aunque no puede desglosar cifras locales, Zambrana admitió que cerca del 35% de las ventas en el pico de la pandemia derivó de VDI. En términos generales, dijo, la subsidiaria alcanzó su metas de ventas en su año fiscal.

Aminemigos

A propósito de su relación con VMware, Zambrana dijo que comparten clientes y buscan siempre ofrecerles opciones, a pesar de que Nutanix tiene el stack completo para hiperconvergencia.



El nuevo CEO de Nutanix, Rajiv Ramaswami, era hasta diciembre pasado el director de operaciones (COO) de VMware. Poco después de su salida, VMware demandó al ejecutivo por violación a su contrato. La compañía considera que Ramaswami tenía información privilegiada de los planes clave de su ex empleador y que debería haber alertado que estaba acudiendo a entrevistas de trabajo en una organización rival.



Como es natural, Nutanix no estuvo de acuerdo y respondió que la demanda de VMware pretende que aceptar entrevistas para un nuevo empleo es un error. En su respuesta a la demanda declaró que “la acción malintencionada de VMware es su respuesta a la pérdida de un valioso y respetado miembro de su equipo de liderazgo. El señor Ramaswami y Nutanix han ido mucho más allá en ser proactivos y cooperativos con VMware durante la transición”.



Holger Mueller, analista de Constellation Research, considera que las compañías son competidores frontales y que la contratación de Ramawami fue un gran logro para Nutanix. Ramawami vino a sustituir al cofundador Dheeraj Pandey, quine anunció sus planes de retiro a mediados del año pasado.



Asimismo, Mueller no considera que la demanda tenga éxito, pues en Silicon Valley estos saltos entre empresas son frecuentes y California favorece el empleo a voluntad.

Desmantelar el data center

De acuerdo con el informe de Nutanix, los centros de datos tradicionales están sustituyéndose para transitar a nubes privadas. Sin embargo, en México todavía hay mucho trabajo en esa dirección. Las aplicaciones heredadas de muchas organizaciones financieras y de comercio minorista aún corren en sistemas centrales, por ejemplo.



La migración a nubes privadas, en esos casos, está siguiendo a la necesidad de conectar aplicaciones heredadas con la fuerza de trabajo remota, así como con el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles. ¿Cómo puede ayudar Nutanix en la transición?



“A un cliente de banca lo ayudamos a migrar a Nutanix con VMware, y en un segundo paso puede convertir su cluster a hiperconvergencia. Muchos lo hacen por el tema de TCO. No tenemos limitante, podemos correr en las principales bases de datos. Los podemos ayudar a optimizar. Por ejemplo, tenemos un cliente que no tenía automatización para autoservicio y bases de datos. Podemos ayudarlos con infraestructura y automatización para que obtengan ahorros y una más rápida salida al mercado con innovaciones. Tamibén se disminuye el downtime. Muchos desarrollos nuevos móviles se gestionan en kubernetes y microservicios. Estamos trabajando en la migración de microservicios de la nube de Nutanix a las nubes públicas. Y con Nutanix clusters soportamos bare metal, en AWS y próximamente en Azure y en Google Cloud.



Por último, el entrevistado afirmó: “La dirección de la compañía es multinube. Hemos hecho buena labor simplificando los centros de datos en la industria. Pero el gran reto es simplificar cuando operas en varias nubes y además on premise. Eso es lo que hacemos. Habrá más anuncios en el futuro en esa dirección. Los clientes están buscando ese balance.”





Reporte de Vanson Bourne de una encuesta a 3,400 tomadores de decisiones, comisionada por Nutanix.



Resultados clave:



• La nube híbrida es el modelo de IT ideal en México y en otros lugares. La gran mayoría de los encuestados de ECI a nivel mundial (87 %%) e incluso más en México (93%) estuvieron de acuerdo en que una combinación integrada (híbrida) de nube pública y nube privada / centros de datos es la arquitectura ideal para su organización.



• Las organizaciones en México han hecho un buen trabajo al evolucionar de los centros de datos heredados a las nubes privadas. El porcentaje de encuestados de México que todavía administran exclusivamente centros de datos tradicionales no habilitados para la nube (9%)es la mitad del promedio mundial (18%), mientras que su penetración de nubes privadas (29%) es moderadamente mayor. Las organizaciones en México parecen estar bien posicionadas para el siguiente paso en su viaje hacia un modelo de nube híbrida, con el 53% de los encuestados esperando ejecutar un entorno híbrido integrado exclusivamente en los próximos cinco años.



• Las empresas mexicanas están superando a sus pares con la adopción de infraestructura hiperconvergente (HCI). Casi el 60%de los encuestados en México informaron que se han implementado por completo o están en proceso de implementar HCI, en comparación con un promedio global del 50%. Otro 28% planea hacerlo en los próximos 12 a 24 meses.



• Las ventajas de seguridad y costos son los principales factores de decisión al considerar nuevas implementaciones de IT. Si bien la seguridad, la privacidad y las fortalezas de cumplimiento fueron el factor de decisión número uno entre todos los encuestados a nivel mundial (21%)y ocuparon un lugar destacado en la lista de México (19%), incluso más encuestados de México eligieron las ventajas de costos (29%) como su principal criterio, en comparación con solo el 18% a nivel mundial.



• La pandemia global ha elevado el perfil de IT y ha acelerado la adopción de la nube.La mayoría (85%) de los encuestados en México dijo que COVID-19 ha hecho que la TI sea vista de manera más estratégica en sus organizaciones. Si bien la inversión en la nube pública e híbrida aumentó como resultado, un número significativamente mayor de encuestados en México informaron un aumento en la nube privada (50%) en comparación con el promedio mundial (37%).