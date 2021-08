Rápida recuperación de la industria IT en México: Select

Durante el primer semestre de 2021, la industria IT en México registró un crecimiento año contra año de 9.1%. La suma de la facturación de operadores de telecomunicaciones, fabricantes IT, prestadores de servicios y canales IT alcanzó $562,693 millones de pesos, de acuerdo con el Reporte Tecnología y Negocios de Select. La cifra representa una recuperación que contrasta con la caída de -8% interanual que se registró en el segundo trimestre de 2020 en el sector.

Según sus ingresos, por segmento, la firma indica que los operadores de telecomunicaciones tuvieron un crecimiento de 11% (con una facturación de $282,647 millones de pesos), los prestadores de servicio alcanzaron 8% (al facturar $45,604 millones de pesos), mientras que los fabricantes registraron un crecimiento de 3% (con ingresos por $139,487 millones de pesos).

Pero no todo es positivo. Ricardo Zermeño, presidente de Select, se refirió al fenómeno de desabasto de semiconductores que sigue afectando a la industria. En la primera mitad de 2021, 55% de las empresas IT del país reportaron problemas para abastecer computadoras, teléfonos inteligentes y tarjetas gráficas. Como se ha señalado previamente, la escasez de chips no solo está impactando a las empresas IT, también ha alcanzado a la industria automotriz y a productores de línea blanca.

Gobierno ejerció 31% de su gasto IT

Durante el mismo periodo, el Gobierno Federal ha gastado 31% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) asignado para 2021 en TIC. Tal porcentaje equivale a $8,619 millones de pesos. Cabe recordar que para este año, el rubro IT del PEF rebasó los $28,000 millones de pesos.

Arely Reyes, analista de Select, señaló que el gasto TIC se ha distribuido de la siguiente manera: 41% en telecomunicaciones —redes, telefonía fija y celular—, 39% en servicios TIC —desarrollo de software y servicios de centros de datos—, 17% en equipo —dispositivos personales y equipo de telecomunicaciones— y 35% en consumibles; hasta la fecha no se ha reportado inversión en software.

Quedan $19,3111 millones de pesos de presupuesto que no se ha ejercido y de acuerdo con la especialista, es en el cuarto trimestre del año cuando suele haber mayor adquisición IT por parte de las dependencias gubernamentales.

El Reporte TyN indica que lo que queda del PEF para IT se divide en $8,163 millones de pesos para el rubro de equipo; $5,313 para telecomunicaciones; $4,661 millones de pesos para servicios TIC; $623 millones de pesos para software y $551 millones de pesos para consumibles.

Respecto a las dependencias que han ejercido parte de su presupuesto, la firma señala que el IMSS ha sido la de mayor gasto, con $901 millones de pesos —27% de su presupuesto aprobado—, seguido por la SCT y la CFE. Mientras que la SEP y PEMEX han gastado más de la mitad de su presupuesto, con 51% y 77% respectivamente.

Consumo de aplicaciones

Por primera vez, el Reporte TyN de Select abordó el ecosistema de aplicaciones empresariales, en las que descansan los procesos de negocio de las compañías. Durante el primer semestre de 2021 el rubro alcanzó una facturación de $27,000 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 7% en uso y demanda de acuerdo con Alejandro Vargas, gerente de Análisis en Select.

En este periodo, la firma de consultoría registró que las aplicaciones de mayor demanda fueron las que mejoran la experiencia y atención a usuarios (CRM y colaboración).

Vargas afirmó que hay tres características principales que buscan las empresas cuando se trata de aplicaciones modernas: que sean verticalizadas, es decir, que hayan sido diseñadas para soportar procesos en verticales específicas; que se entreguen como servicio de suscripción escalable y que permitan desarrollos ágiles para sumar a la recuperación general de la economía a través de una mejora continua de prestaciones y funcionalidades.