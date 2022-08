Tinder descarta “invertir mucho” en metaverso ante falta de claridad

Al presentar sus resultados financieros, Match Group, la propietaria de Tinder, explicó que dejará de “invertir mucho” en el metaverso ante la incertidumbre que existe sobre el futuro de esta tendencia.

Como parte de sus anotaciones a 62 días de ocupar el cargo, el CEO de la compañía Bernard Kim aseguró que “una experiencia de citas de metaverso es importante para capturar la próxima generación” y señaló que Hyperconnect, la startup que adquirió el año pasado, ha innovado en este tema.

Sin embargo, añadió, “dada la incertidumbre sobre los contornos finales del metaverso y lo que funcionará o no […] he instruido al equipo de Hyperconnect para iterar, pero no invertir mucho en este momento”.

Kim señaló que continuarán la evaluación de este espacio cuidadosamente. “Consideraremos avanzar en el momento apropiado cuando tengamos más claridad sobre la oportunidad general y sentir que tenemos un servicio que está bien posicionado para tener éxito”, comentó.

El CEO de Tinder, quien antes dirigía al desarrollador de videojuegos móviles Zynga, también dijo que decidieron dar un paso atrás con su criptomoneda (Tinder Coins) tras ver resultados mixtos. Señaló que examinarán de nuevo dicha iniciativa “para que pueda contribuir de manera más efectiva a los ingresos”.

Tinder reporta pérdidas por $10 mdd

Match Group reportó una perdida de $10 millones de dólares, impulsada por la adquisición de la startup. “No hay duda de que comprar Hyperconnect mientras el mundo estaba cerrado por COVID frenó la integración y nuestra capacidad de trabajar juntos para impulsar su crecimiento”, explicó Kim.

El propietario de Tinder la compró para aprovechar su tecnología centrada en video, la inteligencia artificial y realidad aumentada para construir un ecosistema que le permitiera dar paso a la interacción en espacios virtuales.

Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, una de las compañías que más ha impulsado el metaverso, reconoció que apostar por esta tendencia dejará pérdidas “significativas”.