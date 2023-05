Una mujer será la nueva CEO de Twitter, adelanta Musk

Elon Musk, el magnate que compró Twitter el año pasado, ha dicho que ya tiene a la persona que ocupará el puesto de CEO de la red social y se trata de una mujer.

A través de un tuit informó: “Emocionado de anunciar que he contratado una nueva CEO para X/Twitter. ¡Ella empezará en seis semanas!”, escribió.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023