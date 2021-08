Disrumpir a los disruptores: La transformadora visión de la líder de automatización inteligente de Spotify

Pocos conceptos son tan universalmente populares y a la vez tan difíciles de concretar como la transformación digital. La próxima conferencista estrella de IT Masters Forum tiene, sin embargo, muy claro cómo apoyar a las empresas en este viaje de disrupción exponencial: Sidney Madison Prescott, Global Intelligent Automation Lead y Senior Engineering Manager de Spotify, ha comprobado en la práctica que para revolucionar digitalmente hay que cultivar una mentalidad específica de transformación, pero apoyada siempre en los datos duros.

Madison Prescott se unió a Spotify para crear y administrar el programa global de automatización de la compañía. Experta en automatización inteligente de procesos (IPA, por sus siglas en inglés) se ha desempeñado en altos cargos en firmas de inversión global y financieras como The Bank of New York Mellon Corporation, siempre ligada a proyectos transformadores.

Luego de pasar los últimos años de su carrera en el espacio de la automatización cognitiva, Sidney adquirió el conocimiento necesario para dirigir implementaciones masivas de robótica y IPA, que han resultado en retornos de inversión de siete cifras para compañías del Fortune 250 en todo el mundo.

En entrevista con IT Masters Mag, Sidney reconoce que la tarea de disrupción en las organizaciones no es fácil, pero que debe apoyarse en tres elementos culturales fundacionales: La voluntad de innovar, el deseo y valorización del cambio, y la búsqueda constante de eficiencia.

La experta de Spotify ha sido parte de una gran cantidad de proyectos de automatización y disrupción a escala global, a partir de los que ha tenido un puesto privilegiado para apreciar los cambios profundos que resultaron de la pandemia. “Inicialmente, cuando hablábamos de transformación digital nos referíamos principalmente a procesos de negocio, flujos de trabajo y a redefinir la forma en que los sistemas se integraban unos con otros. Esa parte de la definición sigue, pero un elemento clave que se ha sumado es la forma en que los humanos trabajan: cómo interactúan entre sí y con esos sistemas”, indica.

El liderazgo en este contexto marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso de los proyectos. De acuerdo con Madison, se requiere un cambio de paradigma en estas posiciones que refleje las profundas transformaciones globales en los hábitos de consumo y en las estrategias de trabajo. “Los líderes deben repensar la forma en la que se enfrentan a las iniciativas de transformación digital y a sus equipos. Las empresas se transformarán solo en la medida en que sus directivos sean capaces de asumir y estar a la cabeza de esta profunda disrupción”, agrega.

Cultura y herramientas pueden ser un lastre

Consultada respecto a cuáles cree que son los principales malentendidos y obstáculos para conseguir una transformación digital real en el mundo de hoy, Madison Prescott resalta que no se puede comenzar este proceso sin tener un conocimiento profundo de los datos empresariales. Cualquier estrategia que quiera ser realmente disruptora no puede obviar los datos, porque evitaría que los esfuerzos de automatización o que la toma de decisiones tengan realmente una base afincada en la realidad.

“Muchas empresas se lanzan a la compra de herramientas tecnológicas sin realmente pensar en las necesidades futuras del negocio. Por más que las cosas evolucionen de una rapidez sin precedentes, las herramientas deben estar enmarcadas en estrategias de 3 a 5 años, no pueden solo responder a las necesidades del momento”. En este punto los datos cobran un papel protagónico: mientras mejor información se posea y se aproveche, mayor será la certeza a la hora de prever los eventos posibles futuros, y por lo mismo adquirir solo lo necesario y lo que mejor le funcione al negocio a largo plazo.

Paralelamente, la cultura deberá transformarse para acomodar el nuevo escenario. La resistencia al cambio, aclara la entrevistada, es una actitud natural de los seres humanos y deberá significar un esfuerzo del liderazgo transformar esta cultura. “Muchas veces los líderes sí son disruptores pero se encuentran con baches a cada tramo del camino, e incluso con la dirección. Es por esto que deben asumir dos tareas simultáneas: visualizar el cambio en la cultura de la empresa y convencer a la administración que vencer el status quo es la mejor alternativa”.

La ejecutiva de Spotify considera que los líderes IT que asistan a IT Masters Forum del 19 al 22 de agosto podrán llevar de regreso a sus organizaciones certezas respecto a cómo vencer el status quo, cómo pensar fuera de los marcos tradicionales y resolver aquellos desafíos de innovación que parecían imposibles.