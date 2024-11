IT Masters Update: Lanzamiento de la Temporada 10

Escuche a principios de cada semana el podcast IT Masters Update en su temporada 10, con lo más actual de la industria de las tecnologías de información. A nuestra manera.

IT Masters Update es un podcast semanal producido por Netmedia, casa editorial de este sitio, sobre las principales novedades del mundo IT en México y el mundo.

A continuación todos los episodios de esta temporada.

Episodio 12

Este año habrá una app móvil del Gobierno de México y mecanismo de identidad | El futuro funcionario Elon Musk endurece su demanda contra OpenAI | Amazon confirma que filtración de datos Moveit expuso datos de empleados | Crean el primer consorcio nacional de asociaciones tecnológicas | Así lo dijo la directora general para México de Oracle, Maribel dos Santos | Aeroméxico es una de las historias innovadoras | Alfredo Talamantes, CIO de Grupo 4HG, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 11

El IFT impone nuevas medidas regulatorias a América Móvil por ser preponderante | Nueve multimillonarios de la tecnología ganan con victoria de Trump | Didi Pay, a dos años de su lanzamiento, suma más de 10 millones de transacciones | Nvidia, por segunda vez, es la compañía más valiosa del mundo | Así lo dijo la secretaria de Energía del Gobierno de México, Luz Elena González Escobar | Arbomex es una de las historias innovadoras | Juan Carlos Balboa, CIO de Vector Casa de Bolsa, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 10

Llega a San Lázaro el proyecto para crear la agencia de transformación digital y telecomunicaciones | OpenAI lanza SearchGPT para competir contra Google y Microsoft | América Móvil toma el control de la telefónica ClaroVTR en Chile | BBVA México dirá adiós a su servicio de atención al cliente por voz | Así lo dijo el director general para NoLa de Red Hat, Javier Cordero | La Presidencia Municipal de León es una de las historias innovadoras | Demetrio Strimpopulos, jefe de diseño de Hey Banco, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 9

Diputados de la Ciudad de México plantean ley para regular el uso de la AI | Linkedin enfrenta multa de por violar privacidad de datos en Europa | Sheinbaum enviará reforma para creación de agencia de transformación digital | Anthropic presentó revolucionaria capacidad de su chatbot Claude | Así lo dijo el VP de Ventas para AL de Exagrid, Paulo Vendramini | El Municipio de Aguascalientes es una de las historias innovadoras | Jonathan Garzón, director de Desarrollo de negocio y Transformación de Cecoban, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 8

Netmedia revela la edición 2024 de su listado Las más innovadoras | Banamex recluta a Francisco Leyva, de BBVA, como director de Operaciones y Tecnología | El grupo aeroportuario OMA reconoce incidente de ciberseguridad | México recibe 55% de los intentos de ciberataques de AL | Así lo dijo la ahora secretaria Anticorrupción Raquel Buenrostro | El ayuntamiento de Tlajomulco es una de las historias innovadoras | Mariel Vázquez, líder de Innovación y Crecimiento de HSBC, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 7

La AI gana dos premios Nobel: el de Física y el de Química | OpenAI detiene 20 operaciones engañosas para influir en elecciones | SAP México inaugura SAP House y alista lanzamiento de Joule en el país | Ticketmaster México logra rápida adopción del boleto digital | Así lo dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro | el SATEG es una de las historias innovadoras | Karina Castillo, directora de Innovación de Visa México, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 6

Exigen al nuevo Gobierno de México inversiones para la digitalización | Clara Brugada promete uso de AI en semáforos de la Ciudad de México | OpenAI cierra ronda de financiación por $6,600 mdd | Despidos en Samsung comienzan a afectar empleados en AL | Así lo dijo la recién proclamada presidenta de México, Claudia Sheinbaum | Grupo Wendy es una de las historias innovadoras | Ewelina Rodríguez, directora de Innovación de Grupo Salinas, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 5 de IT Masters Update temporada 10

A la Secretaría de Gobernación le cortan los servicios de información | Microsoft apostará por México en desarrollo de AI | Crowdstrike se disculpó ante congreso por apagón IT | El metro estrena pagos contactless | Así lo dijo Jason Merrick, vicepresidente de Producto de Tenable | El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de Sonora es una de las historias innovadoras | Manuel Delgado Forey, director ejecutivo de Tecnología de Banco Azteca, nos da el IT Masters Insight de la semana

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 4

Intel, entre el amor del Gobierno de EU y el interés de Qualcomm | Gobierno de México estrena alerta sísmica un año después y con falla | Inauguran en Yucatán Unidad de Ciberresiliencia y Ciberinteligencia | Microsoft y Blackrock lideran grupo para invertir en centros de datos de AI | Así lo dijo el director de la división Enterprise de Nvidia para AL, Marcio Aguiar | Grupo La Comer es una de las historias innovadoras | Jesús Fuentes Murillo, CTO en Certera, nos da el IT Masters Insight de la semana

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 3

El IFT, en medio de su posible desaparición, multa a Telcel por prácticas monopólicas | El sector TIC en México disminuye su ritmo de ventas | Apple se muestra lenta en la adopción de AI| La CasaBlanca crea nuevo grupo de trabajo sobre infraestructura de AI | Así lo dijo el director de Google México, Julian Coulter | El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, es una de las historias innovadoras | Fernando Corral, director de Tecnología de Grupo Roga, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 2

La industria de chips en México requiere incentivos, reconoce el Gobierno | Más de 90% de empresas mexicanas tienen al menos un proceso con AI | Salesforce comprará a la startup Own | Anthropic lanza el chatbot Claude de talla empresarial | Así lo dijo el director de Google Cloud AL, Eduardo López | Banco Azteca es una de las historias innovadoras | Gabriel Grijalva Patiño, CIO y director de Cadena de suministro de Interceramic, no da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 1 de IT Masters Update temporada 10

El IFT asegura que ha generado ahorros | BBVA México lleva a las tiendas Oxxo su retiro sin tarjeta | Finsus compra a la fintech mexicana Pulpi | Intel, el otrora gigante de los chips, podría sufrir escisión | Así lo dijo el gerente de Soluciones corporativas de Tenable, Juan Carlos Carrillo | El Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco es una de las historias innovadoras| Jesús Gómez Murga, CIO de Grupo Cementos de Chihuahua, nos da el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.