¿Quién se llevó mi presupuesto? 22 líderes IT responden

El dinero está cambiando de manos muy rápido, en respuesta a las necesidades de agilidad e innovación. Son más las áreas del negocio que comienzan a invertir en tecnología, mientras que IT pierde el control de esa parte del presupuesto. Modelos de financiación y desarrollo cooperativos es una de las soluciones que compartieron 22 líderes IT en la 16.ª edición de vTalks. Descubra el resto en este resumen de la animada charla.

Con el apoyo de Veeam, acudieron al debate los CIO de las siguientes organizaciones: Colchones Wendy, Finamex Casa de Bolsa, General Electric Internal de México, Grupo Alsea, Grupo Altex, Grupo La Comer, Grupo Mexicano de Seguros, Grupo PROMAX, Grupo Villacero, Instituto de la Funcion Registral del Estado de México, Instituto Tecnológico y de Estudios Superior de Monterret, Kiekert de México, L’Oréal Paris México, Molymex, MVS Multivision, Nacional Monte de Piedad, Paquetexpress, Provident México, Tienda de Descuento Arteli, Transportistas Unidos Mexicanos División Norte, Unifin Financiera, Viakem.

Gartner publicó en abril que IT ya no será el protagonista de las iniciativas tecnológicas en la empresa. De acuerdo con una encuesta realizada por la firma consultora en el primer trimestre entre directivos IT, en más de la mitad de los casos las áreas de negocio distintas a Sistemas tendrán el control del presupuesto y lo contabilizarán como costo de ingreso o de ventas. Los equipos IT, por su parte, ya no solo son un apoyo a las operaciones, sino que están creando valor para el negocio.

La simplificación de las herramientas tecnológicas, la automatización y fenómenos como el no-code también están empujando esta tendencia. El CIO, con su territorio de influencia cada vez más amplio, ya no puede ni debe monopolizar la tecnología.

El hito que Gartner resalta lleva muchos años gestándose, como han señalado oportunamente las consultas sobre presupuestos que IT Masters Mag realiza año a año, pero no por eso es menos paradigmático: IT y los presupuestos tecnológicos están cruzando un umbral que tendrá impactos en todas las industrias y reorganizará las fuerzas al interior de las empresas.

Como todo cambio, existirán vetas que explotar y riesgos que enfrentar. La curva de aprendizaje para entender qué soluciones y estrategias tecnológicas son las más adecuadas es bastante elevada y las consecuencias de elegir mal pueden ser catastróficas. Para los líderes IT consultados, el reto más complejo es controlar la protección ante amenazas: conseguir que las defensas de la organización operen como un frente unido.

Para Oscar Octavio Salgado, CIO de Grupo Mexicano de Seguros (GMS), la migración masiva al trabajo remoto adelantó uno de los retos del nuevo modelo: adquirir tecnología no asegura nada. “Las políticas de seguridad estaban diseñadas para trabajar dentro de la empresa, sobre la red de la empresa. Teníamos protocolos remotos, pero solo para las pocas personas que lo requerían. Al ampliar los accesos a distancia notamos que los usuarios no especializados amplificaban el riesgo, aun contando con todas las herramientas de seguridad necesarias”.

El problema se agrava por culpa de la creciente cantidad de datos personales que las empresas resguardan. Para Edgar Francisco Romero, CIO de L’Oréal Paris México, la entrada de nuevos actores al gasto IT hace más difícil cumplir con las restricciones públicas y privadas que existen hoy en relación con los datos. Nadie puede darse el lujo de tomarse a la ligera este apartado.

“La seguridad siempre ha sido un tema urgente pero ahora tendremos que redoblar los esfuerzos”, abundó Juan Hernández López, CIO de Tienda de Descuento Arteli. “En un estudio afirman que el 70% de los estudiantes de programación o desarrollo terminarán trabajando en ciberseguridad. En el sector retail manejamos muchos datos de terceros, especialmente ahora que creció el eCommerce. Es una situación muy peligrosa, que nos ha hecho aumentar en 80% la inversión en ciberseguridad”.

Más allá de cuál sea la unidad que está invirtiendo en tecnología, la seguridad transversal deberá ser una prioridad en el gasto IT. Es fundamental reservar el dinero necesario para responder de forma óptima a los incidentes que se avecinen. “Si no tienes las herramientas o los esquemas para reforzar la ciberseguridad de la empresa, tu puesto está en juego. No hay excusas”, comentó Roberto Vega Uriarte, CIO de Unifin Financiera.

Paralelamente, los cibercriminales también están redoblando esfuerzos. Hay casos como el de Flor Argumedo, directora de Sistemas Optimización y Métodos de Grupo La Comer, que tras un aumento de transacciones en línea del 3% al 18% en el último año y la movilización de parte del equipo a sus hogares, comenzó también a recibir entre 20 y 30 ciberataques diarios. Hoy en día destina la cuarta parte de su presupuesto IT a seguridad, y casi todo va dirigido a herramientas para mitigar los ataques derivados del trabajo remoto.

Gastar más, ganar menos: receta para el desastre

La mayoría de las organizaciones ha visto caer sus ventas, al punto de que por primera vez en medio siglo las 500 empresas más grandes de México registraron pérdidas: 8.5% promedio. Armando Méndez Hernández, CIO de Kiekert de México, vio cómo su presupuesto se iba prácticamente a cero en el último año. Convencer a la empresa de invertir en las herramientas tecnológicas necesarias para la era del trabajo remoto fue un trabajo arduo, y si bien Méndez consiguió lo necesario, no todos corren con la misma suerte.

Incluso quienes no tuvieron problemas de dinero en la operación, observaron con pánico cómo los recursos para innovar se reducían al mínimo. ¡Justo en el momento en que la transformación digital se volvió masiva! “Por si eso fuera poco, en otros años IT definía en qué se iba a gastar la plata. Este año, la instrucción de destinar por lo menos el 51% del presupuesto de innovación a seguridad llegó desde arriba; antes el gasto se cargaba a operaciones”, comentó Hernán Guerra Martínez, CIO de Viakem.

Renegociar contratos, optimizar el gasto, eliminar de cuajo los servicios no indispensables: los CIO tuvieron que recurrir a todas las recetas en el manual para dirigir recursos a las nuevas urgencias, pero tras toda tormenta hay calma. La reactivación económica que ya se está notando encontrará a las empresas con finanzas más sanas y las prioridades tecnológicas mucho más claras que hace un año. Los IT Masters están esperando con ansias el futuro en el que tengan mayor libertad con sus presupuestos, dado que la base tecnológica que se instaló en estos meses los dejó mucho mejor parados para innovar.

Algunas empresas incluso dejaron de pensar ya en la crisis y están dirigiendo sus presupuesto para la nueva normalidad: móvil, remota e hiperconectada. “Pronto, tener un salón lleno de alumnos va a ser una imagen del pasado. Con eso en mente, estamos destinando presupuesto a equipar las instalaciones con recursos de tecnología que nos permitirán tener un modelo híbrido y flexible de duración permanente. Así aseguramos atender las nuevas necesidades de los usuarios y de cierta forma blindarnos ante esta nueva realidad”, indicó Claudia Galindo Reza, directora IT del Tec de Monterrey, Campus CDMX.

Urgen nuevos modelos

El Shadow IT ha sido evitado a toda costa por los IT Masters en los últimos años, pero hoy parece inevitable. “Me tocó encontrar áreas que llegaban con un producto tecnológico ya comprado, completamente incompatible con nuestros sistemas. Nuestra respuesta es ‘ya lo compraste. Es tu perro. Tú lo bañas'”, relató Salgado, de GMS. Por supuesto esa no era la situación ideal, así que se establecieron políticas para la contratación de tecnología, cuya prioridad es alinearse con los sistemas preexistentes y cumplir con los estándares de seguridad.

En otros casos los proyectos tecnológicos se han vuelto multi-área, con responsabilidades e inversión compartida. “Hoy gran parte de nuestro presupuesto está dedicado al eCommerce, pero no estamos solos: los parámetros técnicos y la matemática para establecer los montos corresponde a IT”, abundó Romero, de L’Oréal Paris México. “El resto de los recursos y esfuerzos corresponden al área de marketing. No es que alguien se esté ‘llevando mi presupuesto’, sino que se dio una fusión muy interesante entre las áreas, y la verdad el proyecto se ha visto enriquecido por esta circunstancia”.

Otros modelos colaborativos, como el de Vega Uriarte, de Unifin Financiera, dejan a IT como el dueño del presupuesto tecnológico, sin importar el área que solicite la nueva herramienta o servicio. De esta forma se esquivan las compras redundantes, se mantiene un control sobre el gasto, y se asegura que las tecnologías y herramientas estarán alineadas con las intenciones de la organización.

Más allá del camino que sigan los presupuestos tecnológicos en las organizaciones, todo parece haber cambiado para siempre. Los CIO no miran al pasado con nostalgia, incluso si existía mayor seguridad con respecto al dinero de sus áreas. Los avances a nivel de optimización, la democratización de la gestión tecnológica y las nuevas opciones colaborativas están recién asimilándose a nivel cultural. Una vez que se naturalicen en las organizaciones, se acelerará el ritmo de la innovación, se mejorarán procesos y hasta podría aligerarse la creciente carga que lleva el CIO sobre los hombros.

A veces, que alguien se lleve parte del presupuesto, termina por ser una bendición.

Los IT Masters que participaron de esta edición de vTalks, fueron: Fernando Velasco Loera, Juan José Luis Cisneros López, Hugo Vicente Amezcua Melo, Salvador Aponte Escalante, Alejandro Patiño Costilla, Flor Esthela Argumedo Moreno, Oscar Octavio Salgado Álvarez, Mario Antonio García Olvera, Héctor Carlos Cantú Medina, José Antonio Hernández Flores, Claudia Julieta Galindo Reza, Armando Méndez Hernández, Edgar Francisco Romero Santiago, Alejandra Castro Álvarez, Rafael Pimentel Pinto, Luis Felipe Rubalcava Moreno, Oscar Israel Román Rivera, Jesús Salvador López Portillo Huerta, Juan Hernández López, Luis Francisco Ruiz Hernández, Roberto Vega Uriarte, Hernan Elionay Guerra Martínez.