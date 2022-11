Gobierno debe ver tecnología como herramienta y no como lujo: Cisco América Latina

Carla Martínez

Cancún, Quintana Roo (enviada).- La tecnología no debe ser considerada por los Gobiernos de la región como un lujo sino como una herramienta que mejora la calidad de vida de las personas, comentó Laercio Albuquerque, vicepresidente de Cisco para América Latina.

“Ojalá cada vez más los Gobiernos, no importa dirección o inclinación que haya, entiendan que la tecnología no es lujo, es calidad de vida, invertir en tecnología para los servicios de los ciudadanos es calidad de vida no es lujo hay que tener una prioridad para cubrir las brechas”, destacó Albuquerque durante el Cisco Connect Latam 2022.

Por otra parte, el directivo mencionó que, si se consideran todos los desafíos que se tienen, tanto políticos como económicos, la tecnología debe ser neutra y usada como una herramienta para complementarse y cubrir las brechas que hay en América Latina.

“¿Dónde caen los desafíos políticos? En salud, educación, calidad de vida, infraestructura básica”, enumeró.

Para 2023, América Latina contará con 470 millones de usuarios de internet, lo que significa 70% y un incremento de 10 puntos porcentuales comparado con los 387 millones de cibernautas que había en 2018, de acuerdo con el Cisco Annual Internet Report.

En el caso de México, existen 88.6 millones de usuarios de internet a 2021, esto es 75.6% de la población, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De manera que de 2018 a 2021 se sumaron 15.5 millones de mexicanos a la red.

Sin embargo, los datos del Inegi revelan que se mantiene una brecha de acceso para las personas que viven en áreas rurales pues 56.5% de éstas utilizan internet frente a 81.6% que usan la web en zonas urbanas.

“Lo más importante es que con todos los desafíos que nosotros estamos teniendo, la pandemia que, por ejemplo, fue un momento tan triste del mundo, al menos tuvimos la tecnología de nuestro lado”, indicó Albuquerque.

Asimismo, en la pandemia se demostró que la telemedicina, la educación a distancia, entre otras soluciones tecnológicas, eran posibles y se dio un avance de cinco años en cinco meses que benefició a los gobiernos y a las empresas.