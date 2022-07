Meta recorta 30% planes de contratación; Zuckerberg pronostica “recesión profunda”

Meta recortó los planes para contratar ingenieros en al menos 30% este año, de acuerdo con su CEO, Mark Zuckerberg, quien advirtió a sus colaboradores que se preparen para una recesión económica profunda.

“Si tuviera que apostar, diría que esta podría ser una de las peores recesiones que hemos visto en la historia reciente”, dijo Zuckerberg a sus empleados, en la sesión semanal de preguntas y respuestas, cuyo audio fue escuchado por Reuters.

Las declaraciones del fundador de Facebook coinciden con el pronóstico de otro CEO tecnológico, Elon Musk, quien también canceló las contrataciones en Tesla ante un “muy mal presentimiento” sobre la economía.

Zuckerberg explicó que su plan inicial para 2022 era incorporar a la compañía a alrededor de 10,000 especialistas; sin embargo, esta cifra ya se ajustó a entre 6,000 y 7,000.

En mayo pasado, en otra reunión interna ya había confirmado la pausa en las contrataciones de algunas áreas, pero aseguró que no había planes de recortes. “No puedo sentarme aquí y hacer una promesa continua permanente de que, a medida que las cosas cambien, no tendremos que reconsiderar eso”, reportó The Verge.

Esta vez, el CEO de Meta fue más franco: “Siendo realistas, probablemente haya un grupo de personas en la empresa que no deberían estar aquí”.

Además de reducir las contrataciones, Zuckerberg dijo que la compañía dejará vacantes ciertos puestos en respuesta al desgaste y el aumento en las metas de desempeño.