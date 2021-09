“Innovar sin ciberseguridad es fallar desde el inicio”: Andrés Velázquez, presidente y fundador de MaTTica

La crisis sanitaria hizo que las empresas dieran un gran salto tecnológico. Era la única forma de operar de forma remota y abrir nuevos canales digitales para sobrevivir a los retos, pero hacerlo a la velocidad necesaria obligaba a descuidar la ciberseguridad. De acuerdo con Andrés Velázquez, experto en seguridad informática y el conferencista inaugural de la edición 2021 de IT Masters CON Monterrey, enfrentar con éxito este dilema es uno de los principales retos de la época actual.

Velázquez es presidente y fundador de MaTTica, una empresa de ciberseguridad estratégica en México y Colombia que tiene el primer laboratorio de investigaciones digitales de América Latina. Participó como colaborador con el Servicio Secreto de los Estados Unidos en seminarios sobre delitos cibernéticos y computación forense, así como cursos especializados impartidos a Agentes Investigadores en Colombia y México sobre falsificación de documentos e investigación de fraudes financieros.

“Cuando comenzó la pandemia nos llegaron numerosos casos en los que la velocidad necesaria de innovación obligaba a dejar puertas abiertas para los criminales. En principio eso no está mal, pero necesitamos inventariar los riesgos que generamos, para luego regresar sobre la ciberseguridad”, aclara. Para Velázquez, la innovación suele ser representada con un foco, pero un foco puede explotar y dejar esquirlas peligrosas por todos lados. “Cuando no logramos unir la ciberseguridad a la innovación, aunque sea a nivel de planeación, es fallar desde el inicio”.

Además de los riesgos que ya se arrastraban de otros años, el confinamiento y el trabajo remoto sumaron muchos más. Los criminales, por supuesto, lo tenían claro. Aumentaron todo tipo de ataques, en especial el ransomware. Pusieron el dedo en las llagas más visibles de las estrategias de seguridad, las personas.

¿Cómo mitigar los riesgos entonces? Velázquez adelanta que hay que tener claro que los protocolos tienen que ir más allá de la tecnología. En una videoconferencia con muchas personas pueden prenderse las cámaras por lo menos al primer momento, para saber que en efecto están presentes las personas que deben estar. Hay que reforzar que la información es confidencial, que no se puede grabar, que no se puede dejar desatendido el encuentro. “La ciberseguridad no es solo herramientas, hay que reforzarla en todo momento con mensajes”.

Pero para hacerlo de forma efectiva hay que conocer los riesgos, y tener como principio central que nadie está exento, nadie es inmune. “Hoy necesitamos que todos seamos ciberseguridad: los que están en infraestructura, en operaciones, en desarrollo, en todos lados. Si conozco y entiendo los riesgos puede generar contramedidas”.

Además de planificar y tener claros los riesgos, también hay que saber qué hacer frente a las emergencias. Velázquez es también piloto y explicó que antes del vuelo hay que seguir un extenso checklist de seguridad. “Cuántas veces como área de Tecnología ya estamos en el aire con un proyecto y pensamos, ¿traeré aceite?, ¿traeré combustible? Tal como en la aviación, hay que estar comprobar las cosas antes de que sucedan. Un checklist de vuelo tiene una parte frontal y una trasera. La del frente es todo lo que hay que comprobar antes de despegar, la de atrás tiene instrucciones sobre qué hacer ante una emergencia. Algo malo siempre puede pasar”, agregó.

¿Por dónde empezar? El fundador de MaTTica recomienda seguir cinco pasos fundamentales: