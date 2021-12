vTalks: Los modelos XaaS y su efecto en la adquisición de IT

La nube ha sido el centro de las estrategias IT en los últimos dos años para todo tipo de organizaciones. Infraestructuras, bases de datos, plataformas de comunicación y prácticamente todos los elementos a cargo del CIO se han movilizado hacia modelos bajo contratación. Es la era del Todo-como-Servicio, o XaaS. IT Masters Mag reunió a 22 líderes tecnológicos de empresas mexicanas para descubrir cómo están viviendo el tránsito hacia XaaS, qué retos y beneficios han encontrado y cuál es su lista de deseos a la hora de contratar servicios en la nube.

La edición número 20 de las mesas redondas vTalks fue posible gracias al apoyo de Lenovo. Los IT Masters que amablemente participaron de la conversación pertenecen a las siguientes organizaciones: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Afore XXI Banorte, AMD Latin America, Crédito Familiar, Edenred México, Engie México, Grupo Ado y Empresas Coordinadas, Grupo Biossmann, Grupo Ceres, Grupo Mexicano de Seguros, Grupo Solana, Grupo Wendy, Instituto de la Función Registral del Estado de México, Intercam Servicios Financieros, Izzi Telecom, Monex Grupo Financiero, MVS Multivision, Nacional Monte de Piedad, PPG Industrias, Red de Carreteras de Occidente, Sánchez y Martín, Universidad del Valle de México.

En los años 60, menos del 5% del gasto de capital de las compañías se destinaba a bienes y servicios de IT. Después de la introducción de la PC, alcanzó 15%. Para principios de los 90 había llegado a más del 30% y al final de la década alcanzó casi 50%. Ya a comienzos de los 00s (para el escándalo de muchos) algunas voces advertían que las IT se estaban volviendo un commodity y que ya no había que invertir en tecnología tradicional. Hoy esta realidad está más que confirmada.

En 2020, de acuerdo con Deloitte, la mitad de las empresas tenían entre 76% y 100% de sus IT en un modelo as-a-Service, mientras todas las evidencias indican que la época de confinamiento aceleró con fuerza esta tendencia. Las organizaciones usan XaaS para obtener agilidad y crear ventajas competitivas, pero mientras este modelo se vuelve ubicuo, las ventajas competitivas se reducen, y comienza a cobrar más importancia afinar las estrategias de contratación y uso de la nube.

Nubosidad permanente

¿Cómo están utilizando los líderes mexicanos estos servicios en la nube? Entre los asistentes al vTalk, la flexibilidad para escalar rápido la capacidad IT, operaciones y costos fue la principal razón que impulsó su adopción de nube. El acceso a tecnologías de última generación también es uno de los beneficios que buscan en estos modelos.

Pero implementar y escalar XaaS no es una tarea libre de obstáculos. La alternativa que se instaló como el principal reto para los IT Masters fue encontrar un mix entre Capex y Opex que permita cumplir los objetivos de IT. La seguridad, como casi siempre que la nube es protagonista, también parece quitarles el sueño a los encargados de las tecnologías de la información.

Una buena forma de entender qué tan Relevante es una tendencia o servicio tecnológico es rastreando el gasto de las compañías. De los asistentes al Vtalk, la mayoría destinará entre el 25% y el 50% de su presupuesto a XaaS, pero algunos incluso mencionaron que ya superaron la barrera del 90%. Quienes aún invierten menos del 25% aducen motivos regulatorios, dificultad en traducir los sistemas legados a este nuevo lenguaje y fricciones internas con los departamentos financieros, pero no hay nadie que no esté seguro de que XaaS es el futuro de las IT y que mientras antes se despliegue entregará una ventaja competitiva mayor.

Los CIO, CTO y cargos relacionados están activamente buscando aumentar el esfuerzo hacia XaaS al interior de sus organizaciones, adempas de conseguir una mezcla correcta de gasto, para justificar la contratación ante la alta dirección. Tal parece que la pregunta en torno a XaaS ya no será más si acaso debe implementarse, sino cuándo y cómo hacerlo de forma óptima, eficiente y en modelos que le den la flexibilidad suficiente como para no sentirse en un callejón sin salida.

Los líderes IT que amablemente aportaron en el 20° vTalks fueron: José Díaz Jiménez, Lucy Pineda Meléndez, Hiram Monroy, Ana Susana Montiel Camacho, Armando Treviño López, Raymundo Martínez Acuña, Héctor Méndez Olivares, Antonio Murrieta Cummings, Juan Rodrigo Aguilar López

Oscar Octavio Salgado Álvarez, Osvaldo Rojas, Fernando Velasco Loera, José Antonio Hernández Flores, Marco Antonio Contreras Díaz, Marisol González Gaona, Luis Enrique de La Vega Madrigal, Rafael Pimentel Pinto, Luis Felipe Rubalcava Moreno, Gabriel Olguín, Juan Eduardo Hernández Moreno, Raúl García Jiménez, e Iván Emilio Alonso Hernández.