Dónde pondrán su dinero los IT Masters en 2022

Después de los convulsionados meses que han transitado los líderes IT, es momento de afinar el lápiz para incluir en el presupuesto las herramientas que permitan enfrentar los nuevos desafíos.

Las empresas de IT han salido vencedoras en este periodo convulso que aún atravesamos. Gracias a sus herramientas, muchas vidas han sido salvadas, industrias enteras pudieron seguir operando, y surgieron oportunidades gracias a nuevos modelos de negocios.

La evidencia está por todas partes. También quedaron claros los riesgos que todo activo digital conlleva. Ha habido un aumento demencial en ataques de ransomware y las vulnerabilidades, fracturas y bugs del software desplegado al vapor fueron aprovechados por el cibercrimen.

En paralelo, los mercados se han vuelto más competitivos y el time to market en todas las industrias se ha acelerado. Este es el escenario en el que los líderes IT deberán planear los nuevos presupuestos para 2022. De acuerdo con algunos estudios, hay cuatro grandes categorías que conviene priorizar.

Desarrollo de talento

El trabajo remoto obligó al despliegue de herramientas en línea que apoyaran la productividad. Muchos empleados continuarán trabajando desde casa, incluso después de que se normalice el regreso a las oficinas, o lo harán en una modalidad híbrida.

De ahí que los directivos de Recursos Humanos encuestados por CompTIA este año reportaron que 41% de las compañías pondrán un mayor énfasis en la comunicación y en las habilidades tecnológicas para el trabajo remoto, y 42% esperan nuevos esfuerzos pera mejorar las habilidades o reentrenar a los empleados actuales.

Perfeccionar las capacidades de los empleados incluye a los equipos IT, que ahora requieren el manejo de herramientas de colaboración, vídeo, y desarrollo de aplicaciones con herramientas low-code/no-code, integración a lo largo de múltiples plataformas de nube y en sitio, analítica, inteligencia artificial y IoT.

En cuanto al reentrenamiento, el Internet de las Cosas “tendrá un gran impacto en la economía, al transformar muchas empresas en negocios digitales, y facilitará nuevos modelos de negocios, mejorando la eficiencia y el compromiso de clientes y empleados”, de acuerdo con Mark Hung, vicepresidente de Investigación de Gartner.

En resumen, los CIO alrededor del mundo están etiquetando parte de su presupuesto para propósitos de capacitación y entrenamiento.

La era de los datos

Las empresas están invirtiendo, ahora sí de verdad, en extraer inteligencia de los datos, esos mismos que hace años se consideran el nuevo activo de las organizaciones.

Todo presupuesto IT deberá incluir un apartado para herramientas de integración de datos que puedan actuar como una plataforma única y soporten todas las iniciativas de negocios. También se deben considerar los distintos tipos de datos, estructurados y no estructurados, que se desprenden de variadas fuentes.

La extracción, limpieza, mapeo y formateo de datos, además de la seguridad, vienen por añadidura.

Desarrollo ágil de aplicaciones

En las múltiples sesiones que hemos sostenido con CIO en la serie vTalks, ha quedado de manifiesto la rapidez con la que tuvieron que reaccionar las organizaciones IT frente a las presiones de los últimos 18 meses. Esa agilidad ahora tendrá que ser permanente.

Pero es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo cuando se tiene una deuda técnica importante, y poca integración entre las áreas operativas y las de IT.

La alta dirección espera que el desarrollo de una aplicación sea tan rápido como lo es una nueva funcionalidad web o una pequeña app. Pero cuando se trata de tocar muchas áreas de la empresa y, además, sistemas heredados, la cuestión puede tardar meses.

Invertir en plataformas low-code/no-code será una prioridad para muchos CIO, además de adaptar modelos y frameworks modernos de desarrollo ágil de aplicaciones, sin olvidar la modernización de sistemas obsoletos en la medida de los posible.

Seguridad

Nunca ha dejado de estar entre las prioridades de toda organización IT, y mucho menos después de los escándalos recientes de ransomware con afectaciones a nivel de infraestructura operativa. Con la expansión del IoT, es de preverse que más datos se moverán al límite de la red, al tiempo que los ambientes de nube híbrida seguirán creciendo.

Para poder controlar tanto el edge como la organización a lo largo y ancho, incluyendo el trabajo remoto, se espera que los IT Masters inviertan más en esquemas zero-trust, que puedan monitorear la actividad de los usuarios, para contar con alertas en caso de accesos no autorizados, o si un activo IT se añade o sustrae de la red sin autorización.

En resumen

Nunca ha sido más evidente la necesidad de invertir en capacitación de los empleados en general, cuando todo parece indicar que se prolongarán los modelos híbridos de trabajo y los modelos de consumo se digitalizaron.

Mapear la jornada del cliente para proveer una mejor experiencia, dotar a los empleados de herramientas que les faciliten la colaboración, asegurar los accesos remotos de los primeros y los segundos, responder más rápido a las cambiantes condiciones del mercado y de una mayor competencia, serán los escenarios en los que el CIO deberá actuar. Es momento de ir afinando el presupuesto para cubrir todos los terrenos.