10 usos para el Edge Computing en las empresas

Edge Computing es un término que se utiliza para describir un tipo de infraestructura IT descentralizada. En este ambiente, las aplicaciones, el cómputo y el almacenamiento de la información se realizan muy cerca de la fuente de los datos (o sea, el “borde” de la red), en lugar de en la nube o en un centro de datos externo. Al procesar la información localmente, el Edge se desempeña más rápido, utiliza menos ancho de banda y reduce la latencia al mínimo. No es extraño, por lo tanto, que los líderes IT estén muy atentos a la evolución de esta tecnología, pero la mayoría no ha descubierto aún dónde utilizarlo.

El Edge está clasificado entre una de las tres tecnologías más importantes del 2021. Se estima que más de la mitad de los datos empresariales podrían procesarse en el borde en los próximos dos años. Pero sus usos aún se escapan a los CIO y equipos de Sistemas. En México, una encuesta realizada por IT Masters Mag a 30 líderes IT de diferentes organizaciones arrojó que el 82% no está aún en el Edge, principalmente porque no han descubierto un caso de negocio para aplicarlo.

La experiencia y habilidades necesarias para su implementación también están un tanto lejos de los CIO mexicanos. El 32% de los encuestados consideró que requerirá asistencia de principio a fin para implementar Edge, solo 16% se considera por completo listo o solo necesita soporte ligero.

El caso es que cada vez más aplicaciones y servicios exigen un procesamiento y transmisión más rápidos de información, que las infraestructuras tradicionales no consiguen otorgar. El Edge estará sonando cada vez más fuerte en los círculos de las tecnologías de la información, por lo que IT Masters Mag recopiló 10 casos de uso que pueden aplicarse hoy en las organizaciones: