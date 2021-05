Cómo enfrentar la creciente complejidad en la administración IT

En un entorno competitivo, las organizaciones buscan incrementar su productividad y la agilidad del negocio para satisfacer las expectativas de sus clientes y stakeholders. No importa que detrás de los procesos haya ambientes multinube, aplicaciones que deban modernizarse o entornos complejos, hay que tener los servicios IT al 100%. Pero esa búsqueda por la optimización ha complejizado los entornos IT y los está acercando cada vez más a un punto de no retorno.

Lidiar con la tormenta de la transformación digital y la complejidad de las operaciones en la nube ha sido una de las tareas más arduas de los equipos IT en el último año. En México, la adopción de cloud creció durante la contingencia por la pandemia, la gran mayoría de los usuarios tiene hoy más de dos proveedores de nube y la cantidad de servicios y aplicaciones que ahí se despliegan van en rápido crecimiento.

Si bien la migración hacia la nube ha sido una constante desde hace tiempo, un estudio de Deloitte detectó que casi la mitad de las compañías de tamaño mediano a grande considera hoy que la nube es más complicada de lo que creían. Uno de los temas que más preocupa a la alta dirección IT es el incremento en esta complejidad, especialmente por la dificultad de gestionar el rendimiento de las aplicaciones.

Reducir complejidad y cumplir con objetivos de negocio

Para reducir los impactos de esta problemática, Tomás Valles, director de Ingeniería de Sistemas de VMware México, considera que se requiere administrar la infraestructura de forma unificada.

Para el ejecutivo, en un entorno multicloud cada nube tiene una oferta nativa. La virtualización y la nube privada habían logrado romper los silos de administración de infraestructuras para tener una virtual, donde el cómputo, el almacenamiento y la red podían distribuir a las aplicaciones y a las cargas de trabajo en una sola consola.

No obstante, usar la nube pública —como hubo que hacer el año pasado— provocó un retorno a esos silos, pues los entornos nativos representan plataformas diferentes y, tratándose de aplicaciones, hay que hacer toda una adaptación de acuerdo con la tecnología de Amazon, Google, Azure, Oracle, IBM, o la que sea.

Al aliarse con más de 4,500 proveedores de servicio, VMware propone que la migración de una nube a otra o el uso de multicloud sea algo nativo, similar a migrar de un servidor a otro internamente en el centro de datos. “La plataforma y el esquema de seguridad son los mismos, las políticas desarrolladas on premises se pueden expandir hacia diferentes nubes; además de poder mover de un lado a otro las aplicaciones y cargas de trabajo dependiendo de los objetivos de negocio”.

Precisamente, Valles considera que las aplicaciones son lo que ha acelerado la complejidad a la que se enfrentan las industrias. Quienes se habían resistido a migrar a la nube en los últimos tres o cuatro años, se enfrentaron de pronto a la necesidad de modernizar sus aplicaciones, consumiendo microservicios o diseñando contenedores. En el último año se observó un gran interés en todas las industrias por modernizar sus aplicaciones para hacer entregas continuas y mantener esquemas DevOps o DevSecOps.

“Nosotros reducimos esa complejidad desde hace dos o tres años al ‘convertir a los contenedores en ciudadanos de primera clase’ dentro de los agentes virtuales. Con la infraestructura virtual se solicita un contenedor o clúster de contenedores que se administra como un equipo y no como una máquina virtual sobre la que se colocan encima contenedores. De esta manera se simplifica su distribución y operación en diferentes nubes de acuerdo a las decisiones del negocio.”, afirma el directivo.

El reto de volverse digital

Actualmente, 86% de las organizaciones utilizan tecnologías nativas de la nube como Kubernetes, microservicios y contenedores para acelerar la innovación y lograr resultados comerciales más exitosos de acuerdo con un reporte realizado entre CIOs de diversos países.

En ese documento quedó de manifiesto que la complejidad de administrar ecosistemas IT modernos ejerce cada vez mayor presión sobre las áreas de tecnología, cuyas cargas de trabajo aumentarán 27% en promedio durante los próximos 12 meses.

Otra manera de reducir la complejidad IT es contar con herramientas de monitoreo que permitan tener una visibilidad completa de la experiencia del usuario. Ramón Salas, director de Dynatrace en NOLA, afirma que este tipo de plataformas de software que integran AI dan “observabilidad” de lo que pasó cuando un usuario canceló una compra en línea cuando ya tenía el carrito lleno.

“La AI nos da la habilidad de tener total observabilidad de las aplicaciones; con las nubes, con los servicios de telecomunicaciones que interactúan con la infraestructura, incluso con los usuarios: qué experiencia tienen, si están contentos o no”, señala Salas.

En una encuesta, Deloitte observó que 64% de los líderes IT consideran que el uso de AI les ofrece ventajas competitivas en su segmento, y 61% opina que la AI transformará sustancialmente su industria en los siguientes tres años.

Al integrar AI al monitoreo se puede tener rápidamente información del usuario, de las mercancías que deseaba adquirir, dónde está localizado, desde qué dispositivo estaba haciendo la operación y qué problema impidió la compra para poder tomar acciones destinadas a tratar de no perder a ese cliente.

Ante una falla, es posible detectar su causa raíz e, incluso, se puede decir cómo solucionar el problema. Tal vez un error en una línea de código provocó que el CPU del servidor se saturara y no permitiera hacer la transacción en el tiempo esperado. Estadísticas señalan que 53% de los usuarios que utilizan aplicaciones móviles abandonan la sesión si esta tarda más de tres segundos en cargar.

En el reporte citado, 74% de los CIO coincidieron en que su organización perderá su ventaja competitiva si el área IT no puede reducir sus tiempos de trabajo. El año pasado, uno de los impactos que tuvo la pandemia por Covid-19 en todas las industrias fue que las obligó a hacer crecer exponencialmente sus servicios digitales.

La nube ha sido un detonante de productividad cuyos beneficios se reflejan en ahorros para la compañía, incremento en la eficiencia, movilidad, seguridad y una escalabilidad ilimitada. De ahí la importancia de tener mayor visibilidad de los entornos multinube.

Por esa razón, no solo se trata de estar a tono con la transformación digital, disminuir la complejidad IT es importante porque ayuda al cumplimiento de los objetivos de negocio de cualquier organización.