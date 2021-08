IT Masters Forum 2021: Cara a cara, los desafíos IT se resuelven mejor

Literalmente contra viento y marea, algunos de los más destacados CIO y líderes IT del país demostraron que la tecnología está en un momento crucial y que no hay tiempo que perder para dar los próximos pasos. La 4ª. edición de IT Masters Forum demostró que la automatización es posible para todos, que la ciberseguridad está en un punto crítico y que plantear con éxito los proyectos tecnológicos a la dirección es más fácil de lo que parece.

Más de 40 expertos y destacados conferencistas se reunieron en el Hotel Dreams Vista Cancún para buscar las respuestas necesarias para superar el nuevo escenario que se aproxima: Cómo flexibilizar y medir la productividad de las fuerzas de trabajo remotas; de qué manera democratizar los datos para explotar su valor; cuál es el camino correcto para la hiperautomatización y cómo hacer todo esto sin descuidar la seguridad de la información, cada vez más atacada, fueron algunos de los urgentes temas tratados.

Luego de un primer día agitado por los efectos del huracán Grace y ya disfrutando del pleno sol, las sesiones comenzaron con tres reconocidos líderes IT del país: Alonso Yáñez, CIO y vicepresidente de Sistemas de Walmart México; Fernando Velasco, CIO de Grupo Wendy; e Iván Alvarado, CIO de RCD Hotels. La temática que los convocó fue la inteligencia artificial y las estrategias para explotar el valor de los datos, pero el diálogo los llevó también a las formas de encauzar a la organización hacia la innovación exponencial y cómo sortear la apremiante escases de talento calificado.

Mientras Víctor Mejía, responsable de los servicios de Seguridad e IT de Bestel, hizo una demostración que dejó en claro lo increíblemente fácil que es para los cibercriminales vulnerar a cualquier usuarios. Con solo un clic, el experto consiguió infiltrar en vivo una máquina, elevar sus permisos hasta el máximo y básicamente tomar el control. “El usuario se volvió el mejor aliado de los hackers. Las técnicas viejas siguen siendo vigentes, el phishing y darles clic a las ligas. La Covid se volvió un tema de amenazas en 2020: 3,8 millones de ataques relacionados. Los porcentajes de usuarios de Kaspersky atacados por phishing en México fueron 7 millones y el phishing a través de Whatsapp se convirtió en una trampa en la que caen muchos a través de la difusión de fake news”, comentó Mejía.

La relación entre CIO y CFO nunca ha sido fácil. La tecnología suele tener costos elevados, y comprender su aporte real al negocio puede ser complejo o necesitar de periodos de tiempo muy extensos para comenzar a entregar retornos de inversión alentadores. Pero esta es una dinámica del pasado. Hoy, como demostró Paula P. Carneiro, directora de desarrollo comercial y relaciones con socios de WonderBotz, bastan seis meses para concretar un proyecto de automatización con miras a la hiperautomatización total, que dejará contentos tantos a expertos tecnológicos como a quienes cuidan las finanzas.

Cada vez más la tecnología en la empresa no se trata solo de tecnología, sino de cultura y comunicación. Maria Matarelli, cofundadora de la Academia de Marketing Ágil y el Instituto de Agilidad Personal, realizó un profundo taller para aprender a reconocer los distintos perfiles al interior de las organizaciones e impulsar en ellos el ímpetu de agilidad que puede transformar la cultura completa. La agilidad, refirió Matarelli, debe estar en el corazón de una empresa para responder con rapidez al mercado. Comienza con una comunicación efectiva a partir del entendimiento de los valores que motivan a las personas, tanto entre los colegas del equipo de trabajo como de forma vertical. Se trata de colocar a las personas por encima de los procesos. Reflexiones que los CIO tendrán que seguir elaborando como tarea permanente.

Finalmente, el equipo editorial de IT Masters Mag estrenó una investigación sobre la más grande amenaza para las organizaciones en esta época: el Ransomware, con entrevistas a destacados CIO y expertos analistas de seguridad informática. El documento audiovisual, que despertó una animada conversación entre los expertos IT asistentes, será publicado de forma oficial el miércoles 25 de agosto, en IT Masters Mag y en el canal de YouTube IT Masters News.