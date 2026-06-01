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IT Masters Update: temporada 15

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Cada inicio de semana escuche el recuento de los sucesos IT más importantes.

Actualizado el 1 jun 2026
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Escuche a principios de cada semana el podcast IT Masters Update en su temporada 15, un espacio conducido por Francisco Iglesias donde se analizan a fondo los sucesos más relevantes de la industria de las tecnologías de información.

IT Masters Update es una producción semanal de Netmedia, también casa editorial de este sitio, diseñada para mantenerlo al tanto de las principales novedades del mundo IT, tanto en México como a nivel global.

A continuación, encontrará todos los episodios correspondientes a esta temporada.

Episodio 5

El Papa advierte que la AI conduciría a que las Big Tech acumulen poder lucrativo | Gobierno niega hackeo a página de los programas del Bienestar | 10 instituciones financieras notificaron suplantación de identidad a Condusef | La ATDT lanza la segunda convocatoria de la Escuela de AI con 30,000 lugares| Además, las breves de la semana sobre acuerdos y alianzas tech | Así lo dijo el empresario Carlos Slim | La Fiscalía General del Estado de Michoacán es una de las historias innovadoras | Para El prompt que me cambió la vida tendremos al director general para México de Genesys, Mauricio García-Cepeda |Todavía en las nubes las IPO de OpenAI y Anthropic| Eduardo Torres, Business Engagement Partner de Takeda, nos comparte el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts, Amazon Music o YouTube.

Episodio 4

Seis de cada 10 mexicanos perciben la AI de forma positiva | Walmart de México invierte $400 millones de pesos en sistema logístico robotizado | Gobierno exenta 100 por ciento del pago de espectro temporalmente por Mundial | IMSS y SEP, las dependencias que más presupuesto IT han ejercido | Además, las breves de la semana sobre lanzamientos | Así lo dijo la investigadora de Stanford Sacha Alanoca | El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco es una de las historias innovadoras | Para el prompt que me cambió la vida tendremos al director de ingeniería para México de Fortinet, Sebastián Russo | Y Eugenio Limonta, líder IT para México de Merck, nos comparte el IT Masters Insight

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Episodio 3

Entra en vigor la primera regulación sectorial de AI en México | OpenAI lanza empresa de servicios para facilitar el despliegue de la AI | Cisco recortará casi 4,000 plazas a medida que amplía sus inversiones en AI | Toma protesta nueva mesa directiva de la Mexdc; Odata queda en la presidencia | Además, las breves de la semana sobre telecom | Así lo dijo la VP y líder regional de Ventas para AL de Genesys, Amanda Andreone | Laboratorios Sanfer es una de las historias innovadoras | Para el prompt que me cambió la vida tendremos al director de AI de Wizeline, Andy Eyherabide | Alejandro García Castro, CIO de Conservas La Costeña, nos comparte el IT Masters Insight

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Episodio 2

Por primera vez, una mujer presidirá el CIME| México tiene 4.3 ciberpolicías por cada millón de habitantes | Proyectos del sector IT tendrán autorización inmediata de inversión | Cloudflare se suma a ola de despidos por AI: recorta más de mil 100 empleos | Además, las breves de la semana sobre seguridad en sistemas de AI | Así lo dijo el economista Gerardo Esquivel | Grupo Financiero Invex es una de las historias innovadoras | Para el prompt que me cambió la vida tendremos al Director General para México de NetSuite de Oracle, Juan Carlos Ruiz | Y Gloria Moncayo, CIO de Provident, nos comparte el IT Masters Insight

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Episodio 1

Alista la CRT consulta pública de primera subasta de espectro 5G industrial | Blanca Treviño dejará la dirección general de Softtek tras 26 años | Nube de Google crece más que la de Microsoft y Amazon; las tres superan expectativas | Herramienta de GenAI en gob.mx rebasa un millón de atenciones en tres meses | Además, las breves de la semana sobre asociaciones gremiales de IT | Así lo dijo el director general para México de Fortinet, Jorge Miranda | CoAgente es una de las historias innovadoras | Para El prompt que me cambió la vida tendremos al director de Inteligencia Artificial y Analítica de Coca-Cola FEMSA, Edgar Núñez | Y Armando Marrufo, CIO de Bepensa División Motriz, nos comparte el IT Masters Insight

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Publicado originalmente en 3 may 2026
Prohibida su reproducción total o parcial.

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Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
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