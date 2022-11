Meta sí tendrá recorte. Su CEO Mark Zuckerberg anunció el miércoles que reducirá el equipo aproximadamente 13%, lo que significa que dejará ir a más de 11,000 colaboradores.

La decisión —que Wall Street Journal ya había adelantado a principios de semana— ocurre a cinco días de que Twitter, ya propiedad de Elon Musk, recortó a alrededor de 3,700 personas, la mitad del personal de la compañía.

En los últimos meses, las empresas tecnológicas han registrado una ola de despidos. Oracle, Intel y Twilio aparecen en la lista junto a fintechs como Coinbase, PayPal o Bitso.

En una carta a los empleados, Zuckerberg dijo que se trata de “los cambios más difíciles que hemos hecho” y aseguró que asume “la responsabilidad de estas decisiones y de cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados”.

El fundador de Facebook también señaló que han tomado una serie de pasos adicionales para convertirse en una empresa más ágil y eficiente, mediante la reducción de los gastos discrecionales y la extensión de su congelación de contrataciones hasta el primer trimestre.

Zuckerberg: “Me equivoqué”

En la misiva, Zuckerberg señala que ante la pandemia por covid-19 tomó la decisión de de aumentar significativamente sus inversiones bajo el pronostico de muchos, incluíod él, de que el aceleramiento del comercio electrónico sería permanente.

“Desafortunadamente, esto no salió como esperaba. No solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señales de anuncios han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello”, reiteró.

¿Cómo serán los despidos?

El CEO de Meta explicó cómo efectuará el recorte: “Todos recibirán un correo electrónico pronto para informarles lo que significa este despido para ustedes. Después de eso, cada empleado afectado tendrá la oportunidad de hablar con alguien para obtener respuestas y unirse a las sesiones informativas”.

A los empleados en Estados Unidos que dejen la compañía, Meta les dará 16 semanas de salario base más dos semanas adicionales por cada año de servicio, sin tope. Además, les pagará todo el tiempo restante de PTO (tiempo libre pagado) y entregará todas las acciones (RSU vesting) el próximo 15 de noviembre.

También cubrirá el costo de la atención médica para las personas y sus familias durante seis meses y brindará tres meses de apoyo profesional con un proveedor externo, incluido el acceso temprano a oportunidades de trabajo no publicadas.

Para los trabajadores con visa, Zuckerberg garantizó que todos tendrán tiempo para hacer planes y trabajar en su estado migratorio. Ofreció apoyo mediante sus especialistas en inmigración para guiarlos en función de lo que necesiten.

Para los empleados fuera de Unión Americana, el CEO de Meta aseguró que el soporte será similar. “Pronto realizaremos un seguimiento con procesos separados que tengan en cuenta las leyes laborales locales”, dijo.