 IT Masters Update: temporada 14
IT Masters Update: temporada 14

Escuche a principios de cada semana el recuento de los sucesos IT más importantes.

Actualizado el 12 ene 2026
Escuche a principios de cada semana el podcast IT Masters Update en su temporada 14, con el recuento de los sucesos de la industria de las tecnologías de información.

IT Masters Update es un podcast semanal producido por Netmedia, casa editorial de este sitio, sobre las principales novedades del mundo IT en México y el mundo.

A continuación todos los episodios de esta temporada.

Índice de temas

Episodio 2

Inicia con intermitencias el registro de usuarios de telefonía móvil | UNAM reconoce intrusión no autorizada en cinco de sus sistemas informáticos | Snowflake suma Gemini 3 de Google para su plataforma Cortex AI | xAI reporta una pérdida neta de $1,460 millones de dólares | Las breves de la semana sobre el CES 2026 en Las Vegas | Así lo dijo el investigador de ciberseguridad para AL de ESET, David González | ISCAM es una de las historias innovadoras | El prompt que me cambió la vida es del director de Tecnología de información de Banco Regional, Elías Perry | Juan Carlos Olvera, CISO de Iconn, nos comparte el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Episodio 1

La Secretaría Anticorrupción investiga posible incidente de seguridad en bases de datos | Starlink ofrece servicio de banda ancha gratuito en Venezuela | Telefónica Tech vende a hiberus sus negocios en México, Colombia y Chile | La Escuela Pública de Código de la ATDT capacita en 2025 a más de 34,000 en temas TIC | Además, las breves de la semana sobre adquisiciones | Así lo dijo la gerente regional para México, Centroamérica y el Caribe de Forescout, Elizabeth García | Grupo Tres Marías es una de las historias innovadoras | Para el prompt que me cambió la vida tendremos a Flor Argumedo, CIO de Grupo La Comer | Alfredo Aranguren, CISO de Arca Continental, nos comparte el IT Masters Insight

Escúchelo también en Apple Podcasts o Amazon Music.

Publicado originalmente en 5 ene 2026
Equipo editorial IT Masters Mag
