IT Masters Update: temporada 14

Inicia con intermitencias el registro de usuarios de telefonía móvil | UNAM reconoce intrusión no autorizada en cinco de sus sistemas informáticos | Snowflake suma Gemini 3 de Google para su plataforma Cortex AI | xAI reporta una pérdida neta de $1,460 millones de dólares | Las breves de la semana sobre el CES 2026 en Las Vegas | Así lo dijo el investigador de ciberseguridad para AL de ESET, David González | ISCAM es una de las historias innovadoras | El prompt que me cambió la vida es del director de Tecnología de información de Banco Regional, Elías Perry | Juan Carlos Olvera, CISO de Iconn, nos comparte el IT Masters Insight

La Secretaría Anticorrupción investiga posible incidente de seguridad en bases de datos | Starlink ofrece servicio de banda ancha gratuito en Venezuela | Telefónica Tech vende a hiberus sus negocios en México, Colombia y Chile | La Escuela Pública de Código de la ATDT capacita en 2025 a más de 34,000 en temas TIC | Además, las breves de la semana sobre adquisiciones | Así lo dijo la gerente regional para México, Centroamérica y el Caribe de Forescout, Elizabeth García | Grupo Tres Marías es una de las historias innovadoras | Para el prompt que me cambió la vida tendremos a Flor Argumedo, CIO de Grupo La Comer | Alfredo Aranguren, CISO de Arca Continental, nos comparte el IT Masters Insight

